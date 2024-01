Obvineného z vraždy rapera Tupaca Shakura môžu prepustiť na kauciu

Las Vegas 10. januára (TASR) - Nevadská sudkyňa stanovila v utorok kauciu 750.000 dolárov pre bývalého vodcu gangu, ktorý je obžalovaný zo zosnovania vraždy hip-hopovej legendy Tupaca Shakura. Namiesto väzobnej väznice môže byť až do pojednávania v domácom väzení s elektronickým monitorovaním. TASR informuje podľa agentúry AP.



Súdom vymenovaní obhajcovia Duana "Keffe D" Davisa žiadali o kauciu 100.000 dolárov. Štátny žalobca okresu Clark Steve Wolfson očakáva, že sudkyňa Carli Kiernyová preverí, či peniaze zaslané na kauciu boli získané zákonným spôsobom. Sudkyňa nestanovila termín pojednávania, situáciu však preverí 20. februára.



Žalobcovia Binu Palal a Marc DiGiacomo v utorok na súde uviedli, že Davis nikdy neopustil život v gangu a odvolali sa na jeho priznanie o Shakurovej vražde. To podľa nich ukazuje, že je vinný a jeho prepustenie predstavuje hrozbu pre svedkov.



"Je tu jedna konštanta. Pán Davis bol neustále považovaný za architekta vraždy," povedal Palal sudkyni. Preto má byť považovaný za "veľmi, veľmi vysoké nebezpečenstvo pre komunitu".



Sudkyňa v rozhodnutí uznala, že Davis si "zarábal na živobytie rozprávaním o svojom živote vodcu South Side Crips" (gangu v meste Compton v Kalifornii) a "tiež o zabití pána Shakura".



Obhajoba spochybňuje jeho vinu tvrdením, že polícia a prokurátori mohli Davisa zatknúť pred 15 rokmi, ale neurobili to. Spochybňuje aj výklad odpočúvaného telefonátu z väzenia a zoznam mien poskytnutých rodine.



Davis pôvodne vystupoval len ako svedok streľby na Tupaca Shakura v Las Vegas. Raper sa 7. septembra 1996 viezol v BMW, keď vedľa neho na červenej zastavil biely Cadillac a streľba z neho ho viackrát zasiahla. Tupac Shakur o týždeň neskôr zomrel.



Davis vo svojich pamätiach uviedol, že v čase streľby sedel vedľa vodiča Cadillacu. Smrtiacu zbraň odložil na zadné sedadlo, odkiaľ podľa neho padli výstrely. Je posledným živým členom posádky auta, z ktorého sa strieľalo.