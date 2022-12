USA obvinili 7 ľudí, ktorí vraj do Ruska pašovali vojenské technológie

Washington 14. decembra (TASR) - Spojené štáty obvinili päť Rusov a dvoch Američanov zo sprisahania súvisiaceho so zásobovaním a praním špinavých peňazí v prospech ruskej vlády. TASR o tom informuje podľa správy televízie BBC zverejnenej v noci na stredu.



Americké ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že obvinení sú podozriví z toho, že sa snažili získať od amerických firiem vojenské technológie a technológie s dvojitým využitím, ktoré môže používať armáda aj civilné obyvateľstvo. Tieto technológie sa obvinení údajne snažili získať pre ruský obranný sektor.



Americké úrady tiež predpokladajú, že obvinení sa snažili pašovať streleckú muníciu, čím by porušili americké sankcie. O jednom z podozrivých sa pritom predpokladá, že je príslušníkom ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB). Traja obvinení sú už vo väzbe, pričom štyria Rusi sú stále na slobode.



Podľa obžaloby, ktorá bola v utorok odpečatená na federálnom súde v newyorskom Brooklyne, obvinení protiprávne zaobstarali a exportovali veľmi citlivé a regulované elektronické súčiastky. Niektoré z nich je pritom možné použiť na vývoj jadrových alebo hypersonických zbraní, kvantových počítačov a iných vojenských zariadení.



Americký minister spravodlivosti Merrick Garland uviedol, že USA ani ich medzinárodní partneri "nebudú tolerovať zločinecké schémy, ktoré podporujú vojnové snahy ruskej armády".



V žalobe sa spomínajú mená všetkých obvinených. Jedným z nich je aj príslušník FSB Vadim Konoščenok, ktorý je vo väzbe v Estónsku a USA požiadali o jeho vydanie. Podľa obžaloby Konoščenok údajne posielal alebo fyzicky pašoval predmety amerického pôvodu z Estónska do Ruska.



V prípade, ak bude obvinení uznaní za vinných, hrozí im trest odňatia slobody až do výšky 30 rokov.