USA obvinili Líbyjčana z účasti na bombovom útoku z roku 1988

Washington 21. decembra (TASR) - Spojené štáty v pondelok obvinili ďalšieho podozrivého z bombového útoku na civilný let č. 103 spoločnosti Pan Am nad škótskym mestom Lockerbie z roku 1988, pri ktorom zahynulo 270 ľudí, prevažne Američanov. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters.



Podozrivý je líbyjský funkcionár spravodajských služieb obvinený z dvoch trestných činov súvisiacich s útokom. Denník The Wall Street Journal minulý týždeň informoval, že muž je vo väzbe v Líbyi a bude vydaný do USA, aby ho postavili pred súd.



V roku 2001 v Škótsku usvedčili jednu osobu v súvislosti s týmto bombovým atentátom, ale v roku 2009 ju prepustili na základe "súcitného" rozhodnutia.



Podozrivého abú Agilu Muhammada Masúda obvinili na 32. výročie atentátu, ktorý sa odohral 21. decembra 1988, pričom zahynulo všetkých 259 ľudí na palube lietadla a 11 osôb na zemi, pripomína denník The Guardian.



Muž je označovaný ako bývalý člen líbyjských tajných služieb a jeden z popredných "výrobcov bômb" pre bývalého vodcu Líbye Muammara Kaddáfího.



Masúd je tretím Líbyjčanom za uplynulých 30 rokov obvineným v súvislosti s kauzou Lockerbie. V roku 1991 obvinili dvoch tajných agentov - Abdal Básata Migrahího a al-Amína Chalífu Fahímaha.



Pred súd sa dostali o osem rokov neskôr. Migrahí dostal doživotný trest, ktorý si odpykal až do svojho prepustenia v roku 2009 a Fahímaha spod obžaloby oslobodili.



Pondelkové predstavenie obvinení voči Masúdovi bolo výsledkom osobnej misie amerického ministra spravodlivosti Williama Barra, hodnotí The Guardian. V jednom zo svojich prvých činov počas svojho počiatočného pôsobenia vo funkcii hlavného prokurátora pod vedením Georgea H. Busha podal Barr príslušnú obžalobu už v roku 1991.