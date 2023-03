USA obvinili Moskvu a Peking, že povzbudzujú KĽDR k odpaľovaniu rakiet

New York 20. marca (TASR) - Spojené štáty v pondelok obvinili Čínu a Rusko, že podporujú odpaľovanie severokórejských balistických striel tým, že v Bezpečnostnej rade OSN maria snahy o zaujatie jednotného stanoviska k tejto záležitosti.



Informovala o tom agentúra AFP, ktorá dodala, že Čína a Rusko odmietajú akúkoľvek zodpovednosť za odpálenie rakiet Severnou Kóreou a tvrdia, že na vine sú spoločné vojenské cvičenia Washingtonu s Južnou Kóreou, ktoré sa začali minulý týždeň a potrvajú do 23. marca.



Veľvyslankyňa USA pri OSN Linda Thomasová-Greenfieldová vo svojom vyhlásení v pondelok obvinila Peking a Moskvu, že sa odmietajú "zapojiť do diplomacie v dobrej viere", a obvinila ich, že obštrukciami v Bezpečnostnej rade OSN povzbudzujú Severnú Kóreu k tomu, aby "beztrestne odpaľovala balistické rakety".



"Koľkokrát musí KĽDR porušiť svoje záväzky vyplývajúce z rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN, kým Čína a Rusko prestanú chrániť režim KĽDR?" pýtala sa Thomasová-Greenfieldová na zasadnutí BR OSN.



Agentúra AFP, ktorá o tom informovala, pripomenula, že vlani v máji Čína a Rusko vetovali rezolúciu, ktorou by na Pchjongjang boli uvalené nové sankcie.



BR OSN odvtedy neprijala žiadnu rezolúciu na túto tému, a to aj napriek tomu, že Severná Kórea opakovane skúšobne odpálila balistické strely - naposledy sa tak stalo uplynulý víkend.



Bezpečnostná rada OSN naposledy konala jednotne v súvislosti so Severnou Kóreou v roku 2017. Spojené štáty, ktorých prezidentom vtedy bol Donald Trump, boli pri zrode troch - neskôr jednomyseľne schválených - rezolúcií, ktorými boli na Pchjongjang po raketových a jadrových testoch uvalené tri kolá prísnych hospodárskych sankcií.



AFP dodala, že deväť členov BR OSN vrátane Spojených štátov, Francúzska, Japonska a Južnej Kórey v pondelok v spoločnom vyhlásení odsúdilo "bezprecedentný počet" odpálení rakiet Severnou Kóreou a varovalo, že "rastúca kríza ohrozuje nielen región, ale aj globálny mier a stabilitu".