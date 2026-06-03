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USA obvinili muža z predaja zakázaného počítačového vybavenia do Iránu

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Predstavitelia ministerstva spravodlivosti USA potvrdili, že 63-ročný Džamšíd Ghomí môže v prípade usvedčenia z porušenia amerických sankcií voči Iránu čeliť až 20 rokom väzenia.

Autor TASR
Washington 3. júna (TASR) - Americké úrady v stredu zadržali muža s dvojakým americko-izraelským občianstvom, ktorý je obvinený z dodávania sofistikovaného počítačového vybavenia do Iránu vrátane technológií pre jeho vojenské a jadrové programy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Predstavitelia ministerstva spravodlivosti USA potvrdili, že 63-ročný Džamšíd Ghomí môže v prípade usvedčenia z porušenia amerických sankcií voči Iránu čeliť až 20 rokom väzenia.

Muž údajne viac ako desať rokov využíval svoju spoločnosť v Teheráne na obstarávanie počítačového sieťového vybavenia pre zákazníkov v Iráne, čím podľa rezortu porušoval sankcie USA.

„Relatívne malá, ale významná časť tohto obchodu smerovala k najcitlivejším konečným užívateľom v Iráne: jadrovým a vojenským zariadeniam iránskeho režimu,“ konštatovalo ministerstvo.

Podľa neho využíval Ghomí krycie spoločnosti v Spojených arabských emirátoch na utajenie dodávok počítačového sieťového vybavenia určeného pre Irán.

Obvinený „porušil sankcie USA voči Iránu, pomáhal jednému z nepriateľov našej krajiny, podporoval iránsky jadrový program a zbohatol na tom“, vyhlásil americký minister spravodlivosti Todd Blanche na platforme X.

Advokát Bill Essayli uviedol, že úrady sa snažia zhabať Ghomího majetok vrátane vily v hodnote 35 miliónov dolárov v meste Newport Beach v Kalifornii.
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