V USA obvinili policajta ohľadom zastrelenia Breonny Taylorovej

Louisville 24. septembra (TASR) - Americké úrady vzniesli obvinenia voči jednému z policajtov zodpovednému za zastrelenie 26-ročnej Afroameričanky Breonny Taylorovej, ku ktorému došlo v marci v meste Louisville v štáte Kentucky. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.



Medzičasom už bývalého príslušníka polície v Louisville Bretta Hankinsona na základe zákonov štátu Kentucky obvinili v troch bodoch z trestného činu "svojvoľného ohrozenia" inej osoby, za ktorý mu hrozí až päť rokov väzenia.



Obvinenie, ktoré vzniesla tzv. veľká porota so smrťou Breonny Taylorovej priamo nesúvisí. Hankinson bol obvinený v spojitosti s výstrelmi, ktoré počas zásahu v byte Afroameričanky vystrelil do susedného bytu. Zvyšní dvaja policajti, ktorí sa podieľali na zásahu, obvinení neboli. V prípade ešte prebieha vyšetrovanie možných porušení federálnych zákonov.



Taylorovej rodina a aktivisti žiadali, aby voči trojici policajtov vzniesli závažnejšie obvinenia, prinajmenšom obvinenie zo zabitia.



Breonna Taylorová zahynula 13. marca následkom piatich strelných rán, keď traja detektívi pátrajúci po drogách vyrazili predné dvere na jej byte. V jej príbytku sa však žiadne drogy nenašli.



Taylovová utrpela niekoľko strelných zranení, následkom ktorých zomrela. Jej priateľ sa policajtom v civile bránil so zbraňou v ruke, keďže si podľa vlastných slov myslel, že ide o zločincov. Jeden z policajtov pri zásahu utrpel zranenia.



Zabitie Taylorovej vyvolala v meste Louisville niekoľkotýždňové protesty a nepokoje, pri ktorých najmenej sedem ľudí utrpelo zranenia.



Taylorovej rodina v máji zažalovala políciu, pričom minulý týždeň sa s mestom dohodla na mimosúdnom vyrovnaní vo výške 12 miliónov dolárov.



Obyvatelia mesta Louisville sa obávali, že rozhodnutie veľkej poroty o vznesení obvinenia voči jednému z policajtov môže vyvolať vlnu násilia. Podnikatelia preto v stredu zabarikádovali svoje obchody a starosta mesta preventívne vyhlásil stav núdze.



Šéf miestnej polície Robert Schroeder uviedol, že orgány nebudú tolerovať hocijaké "násilie alebo ničenie majetku" ani nepovolené zhromažďovanie.