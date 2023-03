USA obvinili šéfa skrachovanej kryptomenovej firmy To Kwona z podvodu

Washignton 24. marca (TASR) - Juhokórejského podnikateľa v oblasti kryptomien To Kwona, ktorého zatkli v Čiernej Hore, obvinila americká prokuratúra z ôsmich trestných činov vrátane podvodu, vyplýva z dokumentov súdu. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



To Kwon je spoluzakladateľom a generálnym riaditeľom spoločnosti Terraform Labs so sídlom v Singapure. Krach tejto spoločnosti vlani pripravil investorov o približne 40 miliárd dolárov a otriasol globálnymi trhmi s kryptomenami.



V súvislosti s krachom Terraform Labs sa v Južnej Kórei začalo viacero trestných konaní.



To Kwona, ktorý bol na úteku, zadržali vo štvrtok na letisku v čiernohorskom hlavnom meste Podgorica, pretože mal pri sebe "sfalšované doklady".



Juhokórejská prokuratúra predtým požiadala medzinárodnú policajnú organizáciu Interpol, aby na Kwona vydala tzv. red notice — žiadosť o predbežné zatknutie podozrivej osoby —, pretože odmietol spolupracovať pri vyšetrovaní kolapsu svojho stablecoinu a kryptomeny.