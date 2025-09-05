< sekcia Zahraničie
USA obvinili Venezuelu z „provokatívneho“ preletu lietadiel
Spojené štáty len nedávno oznámili plány na posilnenie svojich námorných síl vo vodách pri Venezuele.
Autor TASR
Washington 5. septembra (TASR) - Americké ministerstvo obrany uviedlo, že v blízkosti lode amerického námorníctva leteli vo štvrtok v medzinárodných vodách dve venezuelské vojenské lietadlá. Incident označilo za „vysoko provokatívny krok“ a varovalo Caracas pred ďalšou eskaláciou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Kartelu, ktorý vládne Venezuele, dôrazne odporúčame, aby nepokračoval v žiadnych ďalších snahách brániť, odrádzať alebo zasahovať do protidrogových a protiteroristických operácií vykonávaných americkou armádou,“ uviedol rezort obrany na platforme X.
Denník The New York Times podľa agentúry Reuters s odvolaním sa na predstaviteľa amerického ministerstva obrany informoval, že dve venezuelské stíhačky F-16 preleteli nad americkým torpédoborcom USS Jason Dunham v južnej časti Karibského mora.
Spojené štáty v utorok v tom istom regióne zaútočili na plavidlo, ktoré smerovalo z Venezuely a údajne prevážalo zásielku drog. K incidentu došlo podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa v medzinárodných vodách a zahynulo pri ňom 11 „narkoteroristov“ z kartelu Tren de Aragua, ktorý Washington začiatkom tohto roka označil za teroristickú organizáciu. Caracas útok odsúdil a uviedol, že USA „zavraždili 11 ľudí bez riadneho súdneho konania“.
Spojené štáty len nedávno oznámili plány na posilnenie svojich námorných síl vo vodách pri Venezuele s deklarovaným cieľom bojovať proti hrozbám zo strany latinskoamerických drogových kartelov.
Trumpova administratíva neposkytla žiadne dôkazy o tom, že USA boli v súvislosti s napadnutou loďou vystavené bezprostrednej hrozbe. V očiach mnohých ľudí na celom svete boli osoby na lodi civilisti a útok bude podľa právnych expertov vnímaný ako mimosúdne zabitie, vysvetľuje Reuters.
