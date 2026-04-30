< sekcia Zahraničie
USA obvinili z obchodovania s drogami guvernéra Sinaloy
Americkí federálni prokurátori obviňujú miestneho lídra, člena vládnucej strany Morena, zo spolčenia s kartelom Sinaloa, ktorým otriasa boj medzi dvoma frakciami.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Mexiko 30. apríla (TASR) - Mexickí federálni prokurátori v stredu uviedli, že začnú vyšetrovanie guvernéra štátu Sinaloa po tom, čo voči Rubenovi Rochovi Moyovi a ďalším miestnym predstaviteľom vzniesli Spojené štáty obvinenia z obchodu s drogami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Hovorca mexického generálneho prokurátora Ulises Lara vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach uviedol, že úrad bude vyšetrovať a určí, či „obvinenie vznesené americkými úradmi má právny základ“.
Americká prokuratúra pre Južný okres New Yorku uviedla, že dovedna desať ľudí vrátane guvernéra Rubena Rochu Moyu je obvinených zo spolupráce s kartelom Sinaloa na distribúcii „obrovského množstva“ omamných látok do Spojených štátov.
Mexické ministerstvo zahraničných vecí bez zmienky o obžalobe uviedlo, že dostalo žiadosti USA o vydanie „rôznych osôb“. Rezort tiež namietol, že takéto prípady sa zvyčajne riešia dôverne na základe bilaterálnych zmlúv miesto toho, aby sa najprv verejne oznamovali, a uviedol, že zašle protestnú nótu americkému veľvyslanectvu „kvôli spôsobu, akým to bolo oznámené“.
Ministerstvo uviedlo, že mexická generálna prokuratúra rozhodne o tom, či vydá Rochu Moyu a ďalších podozrivých do Spojených štátov.
Samotný guvernér vo vyhlásení na portáli X „kategoricky a absolútne“ poprel obvinenia z drogovej trestnej činnosti a vyhlásil, že podľa neho ide o útok proti mexickej vládnucej strane Morena, ktorá je pri moci od roku 2018 a je považovaná za ľavicovo orientovanú, píše AFP.
Rocha Moya je guvernérom konfliktmi zmietaného štátu Sinaloa od roku 2021. Štát sužuje vojna medzi dvoma frakciami kartelu s rovnakým názvom, ktorá si už vyžiadala tisíce obetí.
Guvernér má dlhú históriu pôsobenia vo verejnom živote vrátane postu štátneho kongresmana v 80. rokoch, riaditeľa univerzity v Sinaloe v 90. rokoch, poradcu dvoch guvernérov v roku 2000 a následne štátneho koordinátora pre stranu Morena.
Kartel Sinaloa je jednou zo šiestich mexických skupín obchodujúcich s drogami, ktoré administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa označila za zahraničné teroristické organizácie, pripomína AFP.
