USA obžalovala Iránca z pokusu o vraždu iránsko-americkej novinárky

New York 22. októbra (TASR) - Prokuratúra v americkom štáte New York v utorok podala obžalobu na príslušníka iránskych Revolučných gárd, ktorého spolu s ďalšími osobami obviňuje z pokusu o vraždu iránsko-americkej novinárky na území USA. TASR informuje na základe správ agentúr AP a Reuters.



Rúholáha Bázghandího spolu s tromi ďalšími mužmi obžalovali z pokusu o vraždu iránskej opozičnej aktivistky a novinárky Masíh Alínežádovej, ktorá žije v exile v New Yorku. Z Iránu ušla v roku 2009 po sporných prezidentských voľbách. Prokuratúra uviedla, že obžalovaní muži plánovali vylákať Alínežádovú z jej domu tým, že ju plánovali požiadať o kvety z jej záhrady a následne zastreliť.



Bázghandí je v súdnych dokumentoch opísaný ako brigádny generál, ktorý predtým pôsobil ako šéf kontrarozviedky Revolučných gárd. Prokuratúra uviedla, že Bázghandí a ďalší obvinení sa nachádzajú v Iráne.



V roku 2017 Úrad pre kontrolu zahraničných aktív, ktorý je súčasťou amerického ministerstva financií, označil Revolučné gardy za globálnu teroristickú skupinu a uviedol, že zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore účasti Iránu na medzinárodnom terorizme.



V apríli 2023 úrad uviedol, že Bázghandí sa podieľal na atentátoch na novinárov, ako aj na izraelských občanov a na iných osobách považovaných za nepriateľov Iránu. V obžalobe sa uvádza, že sa zúčastnil na zadržiavaní zahraničných väzňov v Iráne a zapojil sa aj do operácií v Sýrii.



"Dnešná obžaloba odhaľuje celý rozsah iránskeho sprisahania s cieľom umlčať americkú novinárku za kritiku iránskeho režimu," vyhlásil riaditeľ amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Christopher Wray.