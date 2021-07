USA obžalovali štyroch Iráncov z prípravy únosu novinárky v New Yorku

Washington 14. júla (TASR) - V Spojených štátoch obžalovali v utorok štyroch Iráncov z prípravy únosu novinára v New Yorku. Informovala o tom v stredu agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie ministerstva spravodlivosti USA.



V správe ministerstva sa neuvádza meno žurnalistu. Podľa AFP ide o novinárku a aktivistku Masih Alinedžádovú pôvodom z Iránu pôsobiacu v New Yorku. Tá aj sama potvrdila na sociálnej sieti Twitter, že sa v správe píše práve o nej.



Obžalovaní muži sú zamestnancami iránskej spravodajskej služby, pričom jeden z nich pôsobí na vyššej pozícii a zvyšní traja sú jeho podriadení. Všetci štyria žijú podľa vyhlásenia rezortu spravodlivosti v Iráne.



Ďalšia osoba v americkom štáte Kalifornia je obvinená z toho, že celú údajnú operáciu financovala.



Podľa ministerstva sa obžalovaní zamestnanci spravodajskej služby snažili obeť plánovaného únosu najskôr nalákať do tretej krajiny, kde ju mali zatknúť a priviesť do Iránu, kde by ju následne uväznili.



Neskôr mali obžalovaní muži aj sledovať svoju obeť a členov jej domácnosti pri niekoľkých príležitostiach v rokoch 2020 a 2021. Jeden z mužov si mal údajne aj vyhľadávať spôsoby ako prepraviť osobu z USA do Iránu.



Alinedžádová otvorene kritizuje Teherán a založila tiež hnutie My Stealthy Freedom, ktoré podporuje ženy v tom, aby odhodili hidžáby, píše AFP.