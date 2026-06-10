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USA očakávajú hotový múr na hraniciach s Mexikom do konca roku 2027
Cieľom hraničného múra je zabrániť nelegálnej migrácii a pašovaniu narkotík z Mexika, ktoré na základe oficiálnych údajov poklesli.
Autor TASR
Washington 10. júna (TASR) - Spojené štáty predpokladajú, že prezidentom Donaldom Trumpom dlho sľubovaný múr na hraniciach s Mexikom bude dokončený do konca roka 2027, vyhlásil v utorok riaditeľ Úradu pre clá a ochranu hraníc (CBP) Rodney Scott. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Bariéra na americko-mexickej hranici je vyrobená z vystužených kovových nosníkov a má siahať od San Diega na pobreží Tichého oceánu až po Mexický záliv (Americký záliv). Výnimkou sú vybrané oblasti, „kde sme sa vedome rozhodli, že ju nepotrebujeme“, povedal Scott na podujatí Centra pre imigračné štúdie vo Washingtone. Americko-mexická hranica meria celkove viac ako 3000 kilometrov.
„Hlavný hraničný múr bude hotový do konca roka 2027,“ uviedol Scott. Dopĺňať ho budú elektronické sledovacie zariadenia, ktoré podľa šéfa CBP nainštalujú do júla, prípadne augusta 2028. Vlastné fyzické bariéry bude mať 1900-kilometrový úsek hranice, ktorý medzi štátom Texas a Mexikom tvorí rieka Rio Grande.
Cieľom hraničného múra je zabrániť nelegálnej migrácii a pašovaniu narkotík z Mexika, ktoré na základe oficiálnych údajov poklesli. Podľa Scotta však samotná fyzická bariéra nebude na potlačenie týchto aktivít stačiť. Preto USA popri posilňovaní hliadok nasadzujú na hraniciach aj najmodernejšie technologické zariadenia vrátane dronov.
Bariéra na americko-mexickej hranici je vyrobená z vystužených kovových nosníkov a má siahať od San Diega na pobreží Tichého oceánu až po Mexický záliv (Americký záliv). Výnimkou sú vybrané oblasti, „kde sme sa vedome rozhodli, že ju nepotrebujeme“, povedal Scott na podujatí Centra pre imigračné štúdie vo Washingtone. Americko-mexická hranica meria celkove viac ako 3000 kilometrov.
„Hlavný hraničný múr bude hotový do konca roka 2027,“ uviedol Scott. Dopĺňať ho budú elektronické sledovacie zariadenia, ktoré podľa šéfa CBP nainštalujú do júla, prípadne augusta 2028. Vlastné fyzické bariéry bude mať 1900-kilometrový úsek hranice, ktorý medzi štátom Texas a Mexikom tvorí rieka Rio Grande.
Cieľom hraničného múra je zabrániť nelegálnej migrácii a pašovaniu narkotík z Mexika, ktoré na základe oficiálnych údajov poklesli. Podľa Scotta však samotná fyzická bariéra nebude na potlačenie týchto aktivít stačiť. Preto USA popri posilňovaní hliadok nasadzujú na hraniciach aj najmodernejšie technologické zariadenia vrátane dronov.