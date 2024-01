USA očakávajú, že Maďarsko čoskoro ratifikuje vstup Švédska do NATO

Budapešť 30. januára (TASR) - Spojené štáty majú nádej, že Maďarsko čoskoro ratifikuje vstup Švédska do NATO. Vyplýva to z vyhlásenia šéfa diplomacie Spojených štátov Antonyho Blinkena, z ktorého citovala v utorok agentúra Reuters. S odvolaním sa na server portfolio.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Maďarsko podľa Blinkena musí okamžite konať, aby ukončilo prístupový proces Švédska do Severoatlantickej aliancie. "Očakávam, že sa tak stane v najbližších týždňoch, keď sa znovu zíde maďarský parlament," povedal šéf americkej diplomacie.



Maďarsko je jedinou členskou krajinou NATO, ktorá zatiaľ neschválila vstup Štokholmu do tejto obrannej aliancie. Z tohto dôvodu sa medzinárodná pozornosť teraz sústreďuje na nadchádzajúce zasadnutie budapeštianskeho parlamentu, čím sa vyvíja značný medzinárodný tlak na maďarských zákonodarcov, podčiarkol portfolio.hu.



Opoziční poslanci maďarského Národného zhromaždenia v pondelok iniciovali zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu k ratifikácii vstupu Švédska do NATO.



Opozícia v posledných rokoch viackrát iniciovala mimoriadne schôdze, poslanci Fideszu sa však doteraz nezúčastnili na žiadnej z nich. Bojkotovali aj vlaňajšiu júlovú schôdzu, na ktorej sa malo rozhodovať aj o vstupe Švédska do NATO.



Turecký parlament schválil rozšírenie Aliancie o Švédsko 23. januára. Poslanci maďarského vládneho bloku odkladajú toto rozhodnutie už poldruha roka, pričom predtým opakovane tvrdili, že Maďarsko v tomto smere nebude posledné.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)