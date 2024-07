USA očakávajú spoluprácu s Francúzskom aj po výhre krajnej pravice

Washington 1. júla (TASR) - Spojené štáty očakávajú, že si udržia silné spojenectvo s Francúzskom napriek výhre krajnej pravice v prvom kole parlamentných volieb vo Francúzsku. TASR o tom informuje podľa pondelkovej správy agentúry AFP.



"Plne veríme v demokratické inštitúcie a procesy Francúzska a máme v úmysle pokračovať v našej blízkej spolupráci s francúzskou vládou naprieč celým spektrom priorít zahraničnej politiky," uviedol hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Vedant Patel. Zároveň označil Francúzsko za najstaršieho spojenca Spojených štátov s dlhou históriou demokratických hodnôt.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken sa v pondelok vyhol priamemu komentovaniu víťazstva krajne pravicového Národného združenia (RN) vo víkendových voľbách vo Francúzsku. Namiesto toho poukázal na posilňovanie Severoatlantickej aliancie.



"Táto aliancia podniká kroky, aby sa uistila, že máme správnu ochranu naprieč alianciou tam, kde ju treba... V posledných troch a pol rokoch to bola jasná trajektória. Nevidím, že by sa to malo zmeniť bez ohľadu na politiku v tejto chvíli v Európe," uviedol Blinken.



Francúzske Národné združenie čelilo kritike pre vzťahy s Ruskom. Jeho predseda Jordan Bardella, ktorý by sa v prípade úspechu RN v druhom kole volieb mohol stať francúzskym premiérom, však v nedávnej debate povedal, že by Rusko nenechal pohltiť štáty, ako je Ukrajina.