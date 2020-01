Ochranka Trumpovho floridského letoviska použila strieľbu

Palm Beach 31. januára (TASR) - Pri floridskom letovisku prezidenta USA Donalda Trumpa sa v piatok strieľalo. Príslušníci ochranky zasahovali voči vozidlu, ktoré sa dostalo nebezpečne blízko ku kontrolnému stanovišťu pred hlavným vstupom do komplexu.



V súvislosti s incidentom, ktorý sa odohral v čase prezidentovej neprítomnosti, boli zadržané dve osoby. Trump by však mal do svojho súkromného letoviska Mar-a-Lago v meste Palm Beach doraziť ešte v priebehu piatka, informovala agentúra AP.



Podľa úradu šerifa v Palm Beach bezpečnosť v okolí komplexu narušilo čierne vozidlo SUV, ktoré predtým prenasledovali príslušníci floridskej diaľničnej polície.



Auto sa krátko predpoludním miestneho času vo vysokej rýchlosti blížilo ku kontrolnému stanovištu nachádzajúcemu sa neďaleko hlavného vstupu do Trumpovho letoviska. Ozbrojení príslušníci, ktorí stanovište zabezpečené betónovými bariérami strážili, začali strieľať, načo sa vozidlo pokúsilo uniknúť.



Nasledovala naháňačka, počas ktorej auto prenasledovali policajti diaľničnej stráže i policajný vrtuľník. Vozidlo sa neskôr podarilo zastaviť a zadržať dve osoby. Nie je jasné, či si udalosť vyžiadala nejaké zranenia.



Od nástupu Donalda Trumpa do úradu prezidenta USA došlo už k niekoľkým pokusom o narušenie bezpečnosti letoviska Mar-a-Lago.