USA od apríla sprísnia opatrenia pre vstup Kanaďanov do krajiny

Washington/Ottawa 12. marca (TASR) - Spojené štáty sprísnia pravidlá pre obyvateľov Kanady na vstup do krajiny, uviedla v stredu americká vláda v bulletine Federal Register. Podľa nových pravidiel budú Kanaďania potrebovať registráciu na príslušných úradoch, ak budú chcieť v USA zostať viac ako 30 dní. TASR o tom píše podľa správ agentúry AFP a denníka The New York Times.



Podľa platného zákona o imigrácii sa cudzinci od 14 rokov musia registrovať na príslušných amerických úradoch a poskytnúť odtlačky prstov, ak plánujú v USA zostať dlhšie než 30 dní. Kanaďania boli od tohto pravidla zvyčajne oslobodení, vysvetľuje The New York Times.



Opatrenie vstúpi do platnosti 11. apríla a podľa AFP sa dotkne približne 900.000 Kanaďanov, ktorí trávia zimu na juhu USA, najmä v štátoch Florida, Texas a Južná Karolína. Americké ministerstvo vnútornej bezpečnosti odhaduje, že nové pravidlo ovplyvní 2,2 až 3,2 milióna ľudí.



Tento krok zvyšuje existujúce napätie medzi krajinami pre rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa uvaliť clá na kanadský hliník a oceľ a následné protiopatrenia zo strany Kanady.