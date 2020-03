USA od piatka na 30 dní nevpustia na svoje územie Európanov

Washington 12. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu večer miestneho času oznámil, že USA zakážu od piatka na 30 dní na svoje územie vstup osobám prichádzajúcim z Európy, s výnimkou Británie. K takémuto opatreniu sa rozhodli USA pristúpiť v rámci boja proti šíreniu nového koronavírusu SARS-CoV-2. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP a britský denník The Guardian.



"Aby sme sa vyvarovali príchodu nových prípadov (nákazy)... pozastavíme na nasledovných 30 dní všetky cesty z Európy do Spojených štátov. Tieto opatrenia začnú platiť v piatok o polnoci," povedal Trump podľa agentúry AFP v prejave k svojim spoluobčanom.



Dodal, že v Európe zaznamenali veľa prípadov nákazy pre to, že tamojšie vlády nedokázali pozastaviť cesty z Číny, kde epidémia koronavírusu koncom vlaňajšieho roka vypukla.



Trump zároveň vyzval starších Američanov, aby sa čo najviac vyhýbali cestovaniu. Starší ľudia musia byť podľa jeho slov "veľmi opatrní". Domovy pre seniorov tiež nabádal, aby dočasne pozastavili prijímanie takých návštev, ktoré nie sú z lekárskeho hľadiska nevyhnutné.



"Riziko pre väčšinu Američanov, je veľmi, veľmi nízke," uviedol ale Trump. Zároveň však občanov USA podporil v tom, aby sa vyhýbali väčším zhromaždeniam. "Každá komunita čelí iným rizikám," uviedol a Američanov vyzval, aby v tejto súvislosti dbali na rady miestnych úradov. Vo svojom krátkom prejave americký prezident ďalej naznačil, že pandémia koronavírusu predstavuje hrozbou najmä mimo územia USA, pričom plne neuznal, že koronavírus sa momentálne šíri aj v rámci Spojených štátov, píše The Guardian.