USA od soboty zasiahli v Iráne približne 2000 cieľov, tvrdí armáda
Zničili 17 iránskych lodí vrátane ponorky.
Autor TASR
Washington 4. marca (TASR) - Americké sily od začiatku bojov proti Iránu zasiahli približne 2000 cieľov v krajine, pričom zničili 17 iránskych lodí vrátane ponorky. V utorkovom videu na sociálnej sieti X to uviedol admirál Brad Cooper, veliteľ Ústredného velenia ozbrojených síl USA (CENTCOM). Podľa jeho slov došlo k výraznému oslabeniu iránskej protivzdušnej obrany, informuje TASR podľa televízie Sky News a al-Džazíra.
„Na tejto operácii sa zúčastňuje viac než 50.000 vojakov, 200 stíhačiek, dve lietadlové lode a bombardéry zo Spojených štátov a ďalšie sily sú na ceste... Značne sme oslabili iránsku protivzdušnú obranu a zničili stovky iránskych balistických rakiet, odpaľovacích zariadení a dronov,“ poznamenal Cooper.
Irán podľa neho na americko-izraelské útoky reagoval viac než 500 balistickými raketami a viac ako 2000 dronmi, no jeho schopnosť pokračovať v úderoch je podľa Coopera postupne obmedzená v dôsledku pokračujúcich útokov na iránske odpaľovacie zariadenia. „Vidíme, že schopnosť Iránu zasiahnuť nás a našich partnerov klesá, zatiaľ čo naša bojová sila naopak rastie,“ dodal veliteľ CENTCOM.
Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinovaný rozsiahly vojenský zásah proti Iránu, pri ktorom zabili okrem iných najvyššieho vodcu krajiny ajatolláha Alího Chameneího. Irán odpovedá odvetnými raketovými a dronovými útokmi na Izrael a štáty Perzského zálivu, kde sa nachádzajú americké základne.
