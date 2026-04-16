Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 16. apríl 2026
< sekcia Zahraničie

USA odhalili prvé testy tankovania za letu bombardéra B-21 Raider

Na archívnej snímke bombardér. Foto: TASR - Branislav Račko

Autor TASR
Washington 16. apríla (TASR) - Nový bombardér B-21 Raider úspešne zvládol tankovanie vo vzduchu z KC-135 Stratotanker, oznámilo americké letectvo a zverejnilo fotografie z letových testov. Nezverejnilo počet testovaných strojov, ani konkrétny dátum tankovania vo vzduchu alebo časový harmonogram operačnej spôsobilosti. TASR o tom píše podľa webu Army Recognition.

Strategický stealth bombardér novej generácie s odhadovanou cenou 700 až 750 miliónov dolárov vyvinula spoločnosť Northrop Grumman, plánované dodávky prvých strojov sa očakávajú v budúcom roku.

Jedna zo zverejnených fotografií ukazuje bombardér B-21 Raider počas tankovania z KC-135 Stratotanker vrátane niekoľkých technických detailov. Vidieť porty pre meranie údajov počas skúšok pred kokpitom spolu s geometrickým usporiadaním nasávania vzduchu, ktoré je súčasne optimalizované pre zabezpečenie stealth funkcie aj účinnosť motora.

Tankovanie za letu funguje cez pevné rameno (boom refueling) riadené z tankovacieho lietadla, pričom B-21 letí 10-20 metrov za KC-135 s presnou „leteckou choreografiou“ medzi oboma strojmi. Pretože tankovanie zvyšuje jeho radarovú stopu, bude sa robievať mimo nepriateľského priestoru.

Nižšia spotrebu paliva B-21 znamená pri útokoch na veľké vzdialenosti menej tankovacích lietadiel KC-135 Stratotanker schopných prepraviť viac ako 90.000 litrov paliva. V tom sa líši od svojich predchodcov B-1 Lancer a B-2 Spirit, ktoré postupne nahradí ako súčasť jadrovej triády.

„Tento útočný bombardér s dlhým doletom zníži záťaž na našu flotilu tankerov a to uvoľní kapacity … čo poskytne širšie možnosti nasadenia a odstrašenie, ktoré naša krajina potrebuje,“ uviedol po testovacích letoch náčelník štábu letectva generál Kenneth S. Wilsbach.

Americké letectvo je podľa súčasného harmonogramu pripravené do polovice 30. rokov obstarať približne 100 kusov B-21. Nové lietadlo sa zatiaľ testuje na leteckej základni Edwards v Kalifornii, jeho prvé operačné nasadenie sa má uskutočniť budúci rok na leteckej základni Ellsworth v Južnej Dakote, neskôr aj na základniach Whiteman v štáte Missouri a Dyess v Texase.
Neprehliadnite

J. HRABKO KOMENTUJE VOĽBY V MAĎARSKU: Vecne a politicky

TÝŽDENNÍK: Voľbami nič nekončí, ale veľa začína

VACHULOVÁ: Neliečený tlak krvi ohrozuje zdravie srdca, ale aj erekciu

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte vesmír?