USA odkázali Číne, že obranné záväzky voči Filipínam sú neotrasiteľné

Washington 28. júna (TASR) - Obranné záväzky Spojených štátov voči Filipínam sú neotrasiteľné, povedal vo štvrtok námestník amerického ministra zahraničných vecí Kurt Campbell svojmu čínskemu partnerovi Ma Čao-süovi. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Campbell v telefonáte s Maom vyjadril "vážne obavy" z čínskeho konania v prípade násilného stretu v Juhočínskom mori minulý týždeň. Čínska pobrežná stráž obkľúčila tri lode filipínskeho námorníctva a jej príslušníci vstúpili na ich palubu s nožmi, palicami a sekerou. Jeden námorník utrpel vážne zranenia. Ide o doposiaľ najvážnejší konflikt medzi týmito krajinami.



USA však majú obavy aj z čínskeho vývozu do Ruska a podpory ruského obranného priemyslu. Americký námestník vyzýval aj na "mier a stabilitu" v taiwanskom prielive, kde Čína zorganizovala vojenské cvičenie po inaugurácii taiwanského prezidenta Laj Čching-teho.



Peking si nárokuje takmer celé Juhočínske more a odmieta nároky iných krajín v tomto regióne. Rovnako vyvíja tlak na Taiwan, ktorý považuje za súčasť svojho územia. Spojené štáty poskytujú zbrane Tchaj-peju, no zámerne sa vyjadrujú nejednoznačne v otázke, či by samosprávny ostrov bránili v prípade čínskej invázie. Filipíny však majú obrannú zmluvu s USA, na základe ktorej by krajine boli zaviazané pomôcť v prípade napadnutia.



Napriek napätiu medzi Čínou a Spojenými štátmi sa administratíva amerického prezidenta Joea Bidena snaží rozšíriť komunikáciu s Pekingom, aby tak znížila pravdepodobnosť väčšieho konfliktu.