USA odložili plánované sankcie voči jednotkám izraelskej armády

Washington/Tel Aviv 26. apríla (TASR) - Spojené štáty odložili plány na sankcie voči jednotkám izraelskej armády pre porušovanie ľudských práv v Predjordánsku. Vyplýva to z piatkových informácií televízie ABC News, píše TASR s odvolaním sa na agentúru DPA.



Americká vláda síce dospela k záveru, že tri izraelské prápory sa dopustili "vážnych porušení ľudských práv" palestínskych civilistov na Západnom brehu Jordánu, no nevylúčia ich z možnosti dostávať vojenskú pomoc USA. Izrael totiž podľa správy prisľúbil vyriešenie tohto problému.



Stanica ABC News sa odvolala na list amerického ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena predsedovi Snemovne reprezentantov Mikeovi Johnsonovi, ku ktorému sa dostala. Oficiálne miesta to zatiaľ nepotvrdili.



USA by sankcie mohli predsa len zaviesť, ak by sa konanie určitých jednotiek izraelskej armády nezlepšilo, doplnili ABC News. Spojené štáty podľa televízie preverovali obvinenia voči celkovo piatim útvarom – trom vojenským a dvom civilným.



Obvinenia z porušovania práv v okupovanom Predjordánsku sa podľa predošlých správ médií týkali najmä prevažne ultraortodoxného práporu Necach Jehuda. Išlo o činy spred začiatku súčasnej vojny v Pásme Gazy v októbri minulého roka.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil zámer uvaliť takéto sankcie za "vrchol absurdity a morálne dno". Aj minister obrany Joav Galant vyzval americkú vládu, aby neuvaľovala sankcie na prápor Necach Jehuda. Ten je údajne spájaný s pravicovým extrémizmom a násilím proti Palestínčanom. Izrael túto jednotku stiahol v decembri 2022 z Predjordánska a odvtedy ju nasadzuje najmä na severe krajiny, doplnila DPA.