USA odmietajú koncoročný termín na ústupky stanovený Severnou Kóreou

Soul 16. decembra (TASR) - Americký osobitný vyslanec pre Severnú Kóreu Stephen Biegun v pondelok povedal, že Washington nebude akceptovať koncoročný termín, ktorý mu dal Pchjongjang na ústupky v pozastavených rozhovoroch o jadrovom programe. Vyzval súčasne Severnú Kóreu, aby sa okamžite vrátila k rokovaciemu stolu, informovala agentúra AP.



"V tomto bode sa vyjadrím absolútne jasne: Spojené štáty nemajú lehotu," uviedol Biegun pred novinármi v Soule, kam pricestoval na rozhovory s juhokórejskými predstaviteľmi.



"Sme si plne vedomí silného potenciálu, aký má Severná Kórea na vykonanie významnej provokácie v nadchádzajúcich dňoch," konštatoval s tým, že takáto akcia Pchjongjangu by nijako neprispela k dosiahnutiu trvalého mieru na Kórejskom polostrove.



"Nechajte ma hovoriť priamo s našimi náprotivkami v Severnej Kórei: Je čas, aby sme si robili svoju prácu. Dokončime to. My sme tu a vy viete, ako sa s nami spojiť," dodal.



Vysokopostavení severokórejskí predstavitelia v uplynulých dňoch vyhlásili, že denuklearizácia už nie je predmetom rokovaní, pričom pohrozili odvolaním dobrovoľného moratória na jadrové skúšky a testy rakiet dlhého doletu. Severná Kórea v posledných mesiacoch tiež vykonala rad skúšok striel krátkeho doletu a ďalších zbraní.



Obavy z veľkej "provokácie" zo strany Severnej Kórey (KĽDR) vzrástli po tom, ako krajina v sobotu oznámila, že úspešne realizovala nekonkretizovaný "kľúčový test", ktorý posilní jeho jadrové odstrašovanie. Odborníci sa domnievajú, že KĽDR by mohla vypustiť raketu nesúcu satelit alebo odpáliť medzikontinentálnu balistickú strelu (ICBM), ak USA nesplnia jej koncoročné ultimátum.



Skúška ICBM by pravdepodobne viedla k úplnému stroskotaniu doterajšieho diplomatického úsilia, keďže americký prezident Donald Trump vníma severokórejské moratórium na testy zbraní ako svoj kľúčový úspech v oblasti zahraničnej politiky, píše AP.