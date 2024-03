USA odmietajú tvrdenie Izraela, že rezolúcia OSN uškodila rukojemníkom

Washington 27. marca (TASR) - Americké ministerstvo zahraničných vecí v noci na stredu odmietlo tvrdenia izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, že hlasovanie o rezolúcii OSN požadujúcej prímerie v Pásme Gazy poškodilo úsilie o oslobodenie izraelských rukojemníkov zadržiavaných palestínskym radikálnym hnutím Hamas.



Ako informovala agentúra DPA, hovorca ministerstva zahraničných vecí USA Matthew Miller povedal, že Hamas doručil svoju odpoveď sprostredkovateľom pred hlasovaním Bezpečnostnej rady OSN, ktoré USA odmietli vetovať. Miller označil Netanjahuove vyjadrenia za neférové.



"Postoj Hamasu jasne demonštruje jeho absolútny nezáujem o vyjednanú dohodu a svedčí o škodách, ktoré spôsobila rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN," uviedol predtmn úrad predsedu izraelskej vlády vo vyhlásení.



Vyhlásenie kritizuje Hamas, ktorý "opäť odmietol americký kompromisný návrh a zopakoval svoje extrémne požiadavky" - podľa Netanjahuovho úradu ide o okamžité zastavenie vojny, úplné stiahnutie izraelskej armády z Pásma Gazy a ponechanie administratívy Hamasu, "aby mohla znova a znova opakovať masaker zo 7. októbra, ako to sľúbil urobiť".



Izraelský premiér avizuje, že Izrael si stanovil svoje vojnové ciele a dosiahne ich - ide o zničenie vojenských a vládnych kapacít Hamasu, prepustenie všetkých rukojemníkov a zaistenie toho, aby Pásmo Gazy v budúcnosti nepredstavovalo hrozbu pre izraelský ľud.



Miller na svojom brífingu vo Washingtone zopakoval pozíciu Spojených štátov, že Izrael má právo brániť sa proti Hamasu, a odmietol všetky dohady, že by Hamasu malo byť umožnené zostať pri moci alebo hrať akúkoľvek úlohu pri spravovaní Pásma Gazy. Doplnil, že Hamas nesie časť zodpovednosti za ťažkú situáciu civilistov v Pásme Gazy. Súčasne ubezpečil, že vláda USA bude pokračovať vo svojom úsilí o prepustenie rukojemníkov unesených 7. októbra 2023 do Pásma Gazy z juhu Izraela.