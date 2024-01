USA odmietajú postoj Izraela, že je JAR žalobca v mene Hamasu

Washington 11. januára (TASR) - Spojené štáty nesúhlasia s postojom izraelského vedenia, ktoré kritizuje Juhoafrickú republiku za to, že vo štvrtok na Medzinárodnom súdnom dvore (MSD) v Haagu oficiálne obvinila Izrael z porušenia Dohovoru OSN o genocíde. Washington však súčasne odmieta aj obvinenia, že Izrael pácha genocídu na obyvateľstve Pásma Gazy.



Vo Washingtone to vo štvrtok vyhlásil hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Vedant Patel.



"Obvinenie, že Izrael pácha genocídu, je nepodložené," uviedol Patel podľa spravodajského servera The Times of Israel.



Argumentoval, že od konca októbra vstúpilo do palestínskeho Pásma Gazy viac ako 7000 kamiónov s humanitárnou pomocou. Dodal, že tento objem nestačí, a apeloval na navýšenie dodávok pomoci i zrýchlenie jej administratívneho vybavovania a prepravy.



"Do Gazy musí prúdiť viac humanitárnej pomoci, viac komerčného tovaru," zdôraznil Patel s tým, že táto téma bola ústredným bodom rozhovorov amerického ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena počas jeho poslednej cesty v regióne.



Patel tiež v mene USA odsúdil štvrtkový incident, pri ktorom iránske vojenské námorníctvo na základe súdneho príkazu obsadilo grécky ropný tanker v Ománskom zálive. Washington žiada okamžité prepustenie lode a jej posádky.



Konfiškáciu tohto plavidla Patel označil za najnovšiu zo série iránskych akcií, ktoré sú hrozbou pre globálnu ekonomiku. Dodal, že USA budú konzultovať s regionálnymi partnermi, ako reagovať na takéto konanie Iránu.