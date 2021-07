USA odmietajú vyhovieť žiadosti Haiti a vyslať tam svoje jednotky

Port-au-Prince/Washington 10. júla (TASR) - Spojené štáty zatiaľ odmietajú žiadosť Haiti o vyslanie amerických jednotiek do tejto karibskej krajiny, ktoré by tam po atentáte na prezidenta Jovenela Moisa chránili kľúčovú infraštruktúru. Informovala o tom v sobotu agentúra Reuters.



Podľa haitského ministra pre voľby Mathiasa Pierra Haiti predložilo Spojeným štátom žiadosť o túto pomoc počas stredajšieho rozhovoru medzi dočasným haitským premiérom Claude Josephom a americkým ministrom zahraničných vecí Antonym Blinkenom. Dočasná haitská vláda formulovala žiadosti o vyslanie jednotiek v listoch adresovaných americkej ambasáde a misii OSN v Haiti. O prípadnom vyslaní jednotiek OSN do Haiti by musela rozhodnúť Bezpečnostná rada OSN (BR OSN).



Ako však uvádza agentúra Reuters, podľa nemenovaného vysokého predstaviteľa americkej administratívy "Spojené štáty momentálne poskytnutie vojenskej pomoci pre Haiti neplánujú".



Pierre dodal, že žiadosti o vyslanie jednotiek vzišli z obáv, že kľúčová infraštruktúra v krajine, ako je napríklad letisko, prístav alebo energetická sieť, by sa mohli stať terčom útoku. Ďalším dôvodom je snaha umožniť konanie prezidentských a parlamentných volieb naplánovaných na 26. septembra.



Neobľúbeného haitského prezidenta Moisa zavraždili v noci na stredu v jeho rezidencii. Jeho manželka Martine bola ťažko zranená a previezli ju do USA. Podľa haitskej polície atentát vykonalo komando 28 zahraničných žoldnierov, zložené z 26 Kolumbijčanov a dvoch Američanov haitského pôvodu - Jamesa Solagesa (35) a Josepha Vincenta (55). Doteraz bolo zatknutých 20 podozrivých vrátane dvojice Američanov. Ďalší traja boli zabití. Motívy tohto činu zostávajú neznáme. Vzhľadom na to, že medzi zatknutými sú Američania a Kolumbijčania, Washington aj Bogota plánujú pomôcť Haiti s vyšetrovaním.