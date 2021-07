USA: Odmietanie vyšetrovania pôvodu koronavírusu je nezodpovedné

Washington 22. júla (TASR) - Odmietanie vyšetrovania pôvodu koronavírusu, ktoré organizuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), je zo strany Číny "nezodpovedné" a "nebezpečné". Vo štvrtok to uviedla hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová, informovala agentúra AFP.



"Ich pozícia je nezodpovedná a priam nebezpečná... Nie je čas na obštrukcie" uviedla Psakiová po tom, ako Peking kritizoval požiadavku WHO na prekontrolovanie laboratórií v oblastiach, kde sa objavili prvé prípady koronavírusu.



Návrh Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vykonať audity čínskych laboratórií je podľa námestníka čínskej Národnej zdravotníckej komisie Ceng I-sin proti "zdravému rozumu" a je "arogantný voči vede".



Ako pripomína AFP, WHO je pod stále sa zvyšujúcim tlakom vykonať nové, detailnejšie vyšetrovanie pôvodu nového koronavírusu. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus preto minulý piatok navrhol opätovné prešetrenie tohto pôvodu.



Správa z prvého vyšetrovania bola zverejnená v marci, neobsahovala však jednoznačné závery o tom, ako sa vírus, ktorý spôsobuje chorobu COVID-19, preniesol na človeka. Tedros však minulý týždeň vo štvrtok novinárom povedal, že snaha vylúčiť teóriu o laboratórnom úniku bola "unáhlená".



Vedci v marcovej správe uvádzajú štyri scenáre, čo sa týka pôvodu nákazy. Zhrnuli, že prenos zo živočíšneho medzihostiteľa je pravdepodobný až veľmi pravdepodobný. Priamy prenos z netopierov na ľudí označili za pravdepodobný. Rozšírenie nákazy z chladeného tovaru bolo podľa nich síce možné, ale nepravdepodobné.



Teóriu o tom, že koronavírus mohol uniknúť z laboratória v čínskom meste Wu-chan, vyšetrovatelia označili za "extréme nepravdepodobnú".