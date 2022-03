USA odmietli návrh Poľska týkajúci sa stíhačiek pre Ukrajinu

Washington 9. marca (TASR) - Spojené štáty v utorok odmietli ponuku Poľska, ktoré vyjadrilo pripravenosť premiestniť všetky svoje stíhačky typu MiG-29 na americkú vojenskú základňu Ramstein v Nemecku a dať ich následne, bezodkladne a bezplatne, k dispozícii Ukrajine.



Agentúra AFP napísala, že Varšava touto ponukou zaskočila amerických predstaviteľov. Podľa Poľskom navrhovanej schémy by tieto lietadlá mohli byť nasadené na Ukrajine, zatiaľ čo poľské letectvo by dostalo ako náhradu stíhačky F-16.



Hovorca amerického Pentagónu John Kirby vo svojej reakcii na poľský návrh v noci na stredu uviedol, že je "neudržateľný".



Podľa televízie CNN Kirby vysvetlil, že návrh Poľska je príliš riskantný, keďže USA a NATO sa snažia vyhnúť priamemu konfliktu medzi alianciou a Ruskom.



Dodal, že s Poľskom a ďalšími spojencami v NATO sa pokračuje v konzultáciách "o tejto otázke a zložitých logistických výzvach, ktoré predstavuje, ale nemyslíme si, že poľský návrh je udržateľný".



Zdôraznil však tiež, že "rozhodnutie o tom, či lietadlá v poľskom vlastníctve budú prevedené na Ukrajinu", prijme poľská vláda.



Tá však ústami premiéra Mateusza Morawieckého vyjadrila želanie, aby sa o tomto probléme v aliancii NATO rozhodlo jednomyseľne, poznamenala agentúra AFP.



Podľa CNN Ukrajina intenzívne vyzýva svojich západných spojencov, aby jej dodali vojenské lietadlá, ktorými by mohla lepšie odolávať ruskej invázii.



Poskytnutie bojových lietadiel Kyjevu však predstavuje vážne riziko – členské štáty NATO nechcú byť Moskvou považované za stranu konfliktu na Ukrajine.



Ukrajinská vzdušná flotila pozostáva zo starnúcich lietadiel MiG-29 a Suchoj-27 zo sovietskych čias a strojov Suchoj-25. Sú to súčasne jediné lietadlá, na ktorých by ukrajinskí piloti mohli okamžite lietať bez ďalšieho výcviku.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v nedeľu počas návštevy Moldavska uviedol, že Washington "aktívne" hľadá dohodu s Poľskom o poskytnutí MiG-29 Ukrajine.



Po tom, čo Poľsko oznámilo svoju ponuku, námestníčka ministra zahraničných vecí USA pre politické záležitosti Victoria Nulandová podľa CNN povedala americkým zákonodarcom, že Washington bol ponukou Poľska zaskočený.



Poľská iniciatíva súčasne komplikuje návštevu americkej viceprezidentky Kamaly Harrisovej v Poľsku, kam má odcestovať v stredu. Predmetom jej rokovaní vo Varšave mala byť aj dohoda, ktorá by Ukrajine umožnila získať stíhačky, objasnila CNN.