USA odmieta súvis medzi prepustením Američanov a uvoľnením aktív Iránu

Washington 3. októbra (TASR) - Spojené štáty v nedeľu odmietli správy iránskych médií, že prepustenie dvoch zadržiavaných Američanov Teheránom by mohlo viesť k uvoľneniu iránskych aktív zmrazených v zahraničí. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Hovorca OSN Stéphan Dujarric v nedeľu uviedol, že 85-ročný Američan iránskeho Baquer Namazi môže "opustiť Irán, aby sa v zahraničí podrobil lekárskemu vyšetreniu". Namaziho syna Siamaka takisto podľa OSN prepustili z väzby v Iráne.



Iránske štátne média v nedeľu oznámili, že Irán v následne očakáva uvoľnenie približne siedmich miliárd dolárov aktív zmrazených v zahraničí. Americké ministerstvo zahraničných vecí však takéto vyjadrenia odmietlo.



"Baquer Namazi bol v Iráne neprávom zadržaný a potom mu nebolo povolené opustiť krajinu po odpykaní si trestu aj napriek opakovaným požiadavkám o poskytnutie naliehavej zdravotnej starostlivosti," uviedol hovorca amerického rezortu diplomacie.



Finančné prostriedky Iránu v hodnote niekoľkých miliárd dolárov boli zmrazené vo viacerých krajinách vrátane Číny, Južnej Kórey a Japonska, odkedy USA v roku 2018 na Teherán uvalili sankcie. USA predtým jednostranne odstúpili od jadrovej dohody s Iránom z roku 2015, pripomína AFP. Irán opakovane žiadal zrušenie týchto sankcií.



Americký podnikateľ Siamak Namazi pricestoval v roku 2015 do Iránu na návštevu rodiny. V júli toho istého roka mu úrady zakázali krajinu opustiť a v polovici októbra ho zatkli za "kolaboráciu so zahraničnou vládou". Vo februári 2016 zadržali aj jeho otca, ktorý v minulosti pôsobil ako predstaviteľ Detského fondu OSN (UNICEF), ako aj guvernér na ropu bohatej provincie Chúzistán.



Otec a syn boli v októbri 2016 usvedčení zo špionáže a odsúdení na desať rokov väzenia, Baquara Namaziho však v roku 2018 prepustili zo zdravotných dôvodov. Odvtedy si trest odpykával v domácom väzení.