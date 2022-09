USA odobrili predaj zbraní Taiwanu; Čína varuje pred jeho uskutočnením

Washington 3. septembra (TASR) - Americké ministerstvo zahraničných vecí schválilo v piatok potencionálny predaj vojenského vybavenia v hodnotne 1,1 miliardy dolárov Taiwanu. Čína však USA varovala pred "protiopatreniami" v prípade, ak sa takýto predaj uskutoční. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.



Ide o najväčší zbrojný balík určený pre Taiwan, ktorý bol schválený od nástupu amerického prezidenta Joea Bidena do úradu. Balík zahŕňa 665 miliónov dolárov určených na prevádzku a vylepšenie radarového systému, ktorý Taiwan využíva od roku 2013. Tento systém dokáže túto ostrovnú krajinu varovať pred prichádzajúcimi útokmi



Taiwan tiež zaplatí asi 355 miliónov dolárov za rakety Harpoon, ktoré dokážu vystopovať a potopiť prichádzajúce lode. Balík tiež zahŕňa rakety Sidewinder, ktoré sú pre svoju silu oporným pilierom západných armád, v odhadovanej hodnote 85,6 milióna dolárov, píše AFP.



"Tento navrhovaný predaj je rutinným prípadom pokračujúcich snáh zameraných na podporu Taiwanu v súvislosti s modernizáciou jeho ozbrojených síl a udržaním spoľahlivých obranných schopností," uviedol hovorca amerického rezortu diplomacie.



Predaj musí ešte schváliť americký Kongres, no očakáva sa, že tamojší republikáni ani demokrati nebudú predaju oponovať, píše Reuters. Členovia Kongresu z oboch táborov totiž nedávno Taiwan navštívili, čo odsúdila Čína.



Peking pritom avizovaný predaj zbraní Taiwanu v noci na sobotu odsúdil a varoval Spojené štáty pred protiopatreniami, ak predaj nezrušia. "Ohrozuje to čínsko-americké vzťahy a mier a stabilitu v Taiwanskom prielive," uviedla hovorkyňa čínskeho veľvyslanectva vo Washingtone Liou Pcheng-jü. Zároveň dodala, že tento predaj "vysiela nesprávne signály" taiwanskému hnutiu za nezávislosť.



"Čína podľa vývoja situácie rozhodne prijme legitímne a potrebné protiopatrenia," povedala Liou Pcheng-jü.



Taiwan čelí podľa agentúry AFP neustálej hrozbe čínskej invázie, keďže Čína považuje tento ostrovný štát za súčasť svojho územia. Napätie v Taiwanskom prielive eskalovalo po nedávnej návšteve predsedníčky Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Nancy Pelosiovej na Taiwane, ktorú Peking vnímal ako provokáciu. Čínska armáda po Pelosiovej odchode usporiadala okolo Taiwanu rozsiahle manévre.