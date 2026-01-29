< sekcia Zahraničie
USA odovzdajú Venezuele tanker, ktorý zadržali pred tromi týždňami
Dôvod, prečo sa administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa rozhodla pre tento krok, však neposkytli.
Autor TASR
Washington 29. januára (TASR) - Spojené štáty odovzdajú Venezuele tanker, ktorý zadržali v latinskoamerických vodách 7. januára, uviedli v stredu pre agentúru Reuters dvaja americkí predstavitelia. Dôvod, prečo sa administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa rozhodla pre tento krok, však neposkytli, píše TASR.
Predstavitelia, ktorí s Reuters hovorili pod podmienkou zachovania anonymity, potvrdili, že ide o supertanker M/T Sophia plávajúci pod panamskou vlajkou.
Podľa agentúry ide o prvý známy prípad, kedy Trumpova administratíva vrátila zadržaný ropný tanker. Americká pobrežná stráž na žiadosť o komentár bezprostredne nereagovala.
Spojené štáty sa už niekoľko mesiacov snažia o zadržanie ropných tankerov spojených s Venezuelou. Od konca minulého roka zabavili podľa Reuters celkovo sedem plavidiel.
Tanker Sophia zadržala americká pobrežná stráž a ozbrojené sily 7. januára. V tom čase vláda uviedla, že išlo o „bezštátny, sankcionovaný motorový tanker temnej flotily“.
Washington sa snaží kontrolovať produkciu, spracovanie a distribúciu venezuelskej ropy od zadržania exprezidenta Nicolása Madura a jeho manželky americkými silami 3. januára. Trump sa začiatkom januára stretol s predstaviteľmi ropných spoločností, aby diskutovali o investovaní 100 miliárd dolárov do opravy a modernizácie ropného priemyslu Venezuely. Úrady chcú v rámci obnovy použiť financie zo zabavených tankerov.
