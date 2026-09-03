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USA odovzdali Libanonu ukradnuté fragmenty starovekého sarkofágu
Libanonský minister kultúry Ghassán Salamé uviedol, že fragmenty odkryli v oblasti mesta Súr počas nelegálnych vykopávok.
Autor TASR
Bejrút 3. septembra (TASR) - Spojené štáty vo štvrtok oznámili, že Libanonu vrátili časti sarkofágu z rímskej éry. Fragmenty pochádzali z mesta Súr na juhu krajiny, kde boli odcudzené a následne sa ich podarilo vypátrať v rámci vyšetrovania Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Tieto ozdobné olovené fragmenty úrady v stredu odovzdali na libanonskom konzuláte v New Yorku, odkiaľ ich repatriujú, uviedlo americké veľvyslanectvo v Libanone.
Vypátranie a návrat predmetov je podľa ambasády „prejavom silného americko-libanonského partnerstva v boji proti nelegálnemu obchodovaniu s kultúrnymi pamiatkami“.
Libanonský minister kultúry Ghassán Salamé uviedol, že fragmenty odkryli v oblasti mesta Súr počas nelegálnych vykopávok. „Nesú charakteristické umelecké, dekoratívne a technické znaky typické pre dielne, ktoré v Súre vyrábali olovené sarkofágy a ktoré v staroveku patrili medzi aktívne a produktívne dielne v tomto meste,“ priblížil minister.
FBI potvrdila, že ich ukradli počas nelegálnych vykopávok v meste Súr alebo jeho okolí a následne vyviezli za hranice Libanonu.
AFP pripomína, že obchod s ulúpenými starožitnosťami je na Blízkom východe veľmi rozšírený. New York - jedno zo svetových centier umenia - je domovom mnohých bohatých zberateľov, galérií a aukčných domov.
V roku 2017 vrátili do Libanonu tri staroveké artefakty vrátane hlavy býka gréckeho pôvodu, ktorá bola vystavená na podujatí Met Gala, pričom jej odhadovaná hodnota je 1,2 milióna dolárov.
Oblasť v okolí mesta Súr je podľa Salamého mimoriadne bohatá na archeologické dedičstvo a nedávno utrpela vážne škody v dôsledku rozsiahlych izraelských úderov počas bojov s libanonským militantným hnutím Hizballáh.
Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) v júli zaradila staroveké fénické mesto Súr na zoznam ohrozených lokalít svetového dedičstva.
Tieto ozdobné olovené fragmenty úrady v stredu odovzdali na libanonskom konzuláte v New Yorku, odkiaľ ich repatriujú, uviedlo americké veľvyslanectvo v Libanone.
Vypátranie a návrat predmetov je podľa ambasády „prejavom silného americko-libanonského partnerstva v boji proti nelegálnemu obchodovaniu s kultúrnymi pamiatkami“.
Libanonský minister kultúry Ghassán Salamé uviedol, že fragmenty odkryli v oblasti mesta Súr počas nelegálnych vykopávok. „Nesú charakteristické umelecké, dekoratívne a technické znaky typické pre dielne, ktoré v Súre vyrábali olovené sarkofágy a ktoré v staroveku patrili medzi aktívne a produktívne dielne v tomto meste,“ priblížil minister.
FBI potvrdila, že ich ukradli počas nelegálnych vykopávok v meste Súr alebo jeho okolí a následne vyviezli za hranice Libanonu.
AFP pripomína, že obchod s ulúpenými starožitnosťami je na Blízkom východe veľmi rozšírený. New York - jedno zo svetových centier umenia - je domovom mnohých bohatých zberateľov, galérií a aukčných domov.
V roku 2017 vrátili do Libanonu tri staroveké artefakty vrátane hlavy býka gréckeho pôvodu, ktorá bola vystavená na podujatí Met Gala, pričom jej odhadovaná hodnota je 1,2 milióna dolárov.
Oblasť v okolí mesta Súr je podľa Salamého mimoriadne bohatá na archeologické dedičstvo a nedávno utrpela vážne škody v dôsledku rozsiahlych izraelských úderov počas bojov s libanonským militantným hnutím Hizballáh.
Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) v júli zaradila staroveké fénické mesto Súr na zoznam ohrozených lokalít svetového dedičstva.