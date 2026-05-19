USA odporúčajú pre ebolu necestovať do KDR, Južného Sudánu a Ugandy
Občania krajín, ktorí sa v uplynulých 21 dňoch nachádzali v týchto štátoch, majú zakázaný vstup do Spojených štátov.
Autor TASR
Washington 19. mája (TASR) - Americké ministerstvo zahraničných vecí odporučilo v utorok pre šíriacu sa epidémiu eboly občanom USA, aby necestovali do Konžskej demokratickej republiky (KDR), Južného Sudánu a Ugandy. Občania ostatných krajín, ktorí sa v uplynulých 21 dňoch nachádzali v týchto štátoch, majú zakázaný vstup do Spojených štátov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Ministerstvo vydalo pre tri stredoafrické krajiny najvyššie cestovné varovanie – „Úroveň 4: Necestujte“ – a zároveň vyzvalo občanov, aby „prehodnotili cestovanie“ do susednej Rwandy.
Počet obetí epidémie eboly v KDR, ktorú Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila za medzinárodný stav núdze v oblasti verejného zdravia, stúpol na odhadovaných 131 úmrtí z 513 podozrivých prípadov, uviedol konžský minister zdravotníctva Samuel Roger Kamba.
Epicentrum epidémie sa nachádza v severovýchodnej provincii Ituri na hraniciach s Ugandou a Južným Sudánom. Testy potvrdili, že sa tam šíri vzácny variant vírusu Bundibugyo, na ktorý zatiaľ WHO neschválila vakcínu.
V uplynulých dňoch sa americkí predstavitelia vyhýbali odpovediam na otázky, ako zníženie financovania agentúry USAID – ktorá zohrávala kľúčovú úlohu pri reakciách na predchádzajúce epidémie eboly – ovplyvnilo schopnosť monitorovať a zvládať šírenie vírusu.
Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) uviedlo, že spolupracuje s medzinárodnými partnermi a zdravotníckymi orgánmi v postihnutých krajinách a že bude pokračovať v nasadzovaní personálu na podporu obmedzovania šírenia nákazy, sledovanie kontaktov a laboratórne testovanie. Ministerstvo zahraničných vecí USA v reakcii na šírenie vírusu eboly vyčlenilo na okamžitú pomoc 13 miliónov dolárov.
