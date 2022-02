USA odporúčajú svojim občanom okamžitý odchod z Bielorusku i Moldavska

Washington 15. februára (TASR) - Americké úrady odporučili svojim občanom, aby vzhľadom na vývoj situácie okolo Ukrajiny okamžite opustili Bielorusko i medzinárodne neuznané Podnestersko. Uvádza sa to vo vyhlásení, ktoré v noci na utorok podľa agentúry AP zverejnilo ministerstvo zahraničných vecí USA.



Podľa neho by "americkí občania, ktorí sú v Bielorusku alebo zvažujú možnosť ísť tam, mali vziať do úvahy, že situácia je nepredvídateľná, v regióne je zvýšené napätie." Americké úrady už dávnejšie občanom odporučili, aby do Bieloruska necestovali.



V ďalšom vyhlásení rezort americkej diplomacie apeloval, aby občania USA necestovali do Moldavska, ďalšej krajiny susediacej s Ukrajinou.



Ministerstvo cesty do tejto krajiny neodporúča pre epidémiu ochorenia COVID-19, pre vojenské aktivity Ruska v blízkosti hraníc Ukrajiny a pre nevyriešený konfliktu medzi odštiepeneckým regiónom Podnestersko a centrálnymi orgánmi.



Ministerstvo súčasne vyzvalo všetkých Američanov, ktorí sa nachádzajú v Podnestersku, aby odtiaľ okamžite odišli.



Bielorusko, Moldavsko a Ukrajina sa nachádzajú medzi východoeurópskymi členskými štátmi NATO a Ruskom. Západ, ale najmä USA, už týždne upozorňujú, že Rusko by mohlo napadnúť Ukrajinu, keďže v blízkosti jej hraníc sústredilo desaťtisíce svojich vojakov a v posledných dňoch vykonáva v južnom Bielorusku spoločné cvičenie s bieloruskou armádou.



Rusko tvrdenia o príprave invázie odmieta a napríklad aj prostredníctvom hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova pripomína, že Rusko pre nikoho nepredstavuje hrozbu. Peskov nedávno zároveň nevylúčil možnosť provokácií zo strany Západu na ospravedlnenie jeho tvrdení. Varoval, že pokusy riešiť krízu na juhovýchode Ukrajiny silou môžu mať veľmi vážne dôsledky.