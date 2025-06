USA odporučili svojim občanom vyhnúť sa Izraelu

Tel Aviv 16. júna (TASR) - Americké ministerstvo zahraničia v pondelok varovalo svojich občanov pred cestovaním do Izraela pre možnosť útokov teroristických skupín, ktoré môžu bez varovania cieliť aj na turistické atrakcie. Nemecké ministerstvo zahraničia zas ohlásilo začiatok evakuácie svojich občanov cez územie Jordánska po vzore Portugalska, Slovenska a Poľska. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.



„Bezpečnostná situácia v Izraeli vrátane Tel Avivu a Jeruzalema je nepredvídateľná, nakoľko sa bezpečnostné incidenty ako mínometná a raketová paľba a ozbrojené útoky dronmi a raketami môžu odohrať bez varovania,“ uviedlo americké ministerstvo zahraničia. Doplnilo svoju výzvu prehodnotiť nutnosť cesty do Izraela z minulého týždňa.



Nemecko začne s evakuáciou svojich občanov z Izraela cez Jordánsko po vzore Portugalska, Slovenskej republiky a Poľska, oznámilo ministerstvo zahraničných vecí. Lietadlá štátnej letky vzlietnu z hlavného mesta Ammán.



„Nemci v Izraeli, ktorí sú zaregistrovaní na zozname krízovej pripravenosti ELEFAND, boli o tejto možnosti a podrobnostiach informovaní,“ uviedol hovorca ministerstva. Občania Kazachstanu, Kirgizska, Ruska, Filipín či Fínska so záujmom o evakuáciu boli svojimi vládami vyzvaní prekročiť severné hranice Iránu do Azerbajdžanu.