Novovymenovaný biskup odstúpil po obvinení z pohlavného zneužívania

Vatikán 7. septembra (TASR) - Pre obvinenia z pohlavného zneužitia maloletej osoby odstúpil - len niekoľko týždňov pred nástupom do úradu - americký katolícky biskup, ktorého do funkcie len nedávno vymenoval pápež František. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters s odvolaním sa na predstaviteľov katolíckej cirkvi.



Pápež vymenoval Michela Mulloya (66) za biskupa v meste Duluth v štáte Minnesota 19. júna a oficiálne mal byť uvedený do úradu 1. októbra.



Diecéza v meste Rapid City v Južnej Dakote, kde Mulloy pôsobil ako kňaz, zverejnila vyhlásenie, v ktorom sa píše, že v auguste "dostala upozornenie, ktoré otca Mulloya obviňuje zo sexuálneho zneužitia maloletej osoby začiatkom 80. rokov 20. storočia".



Diecéza následne informovala políciu a Mulloy dostal zákaz vykonávať verejnú službu dovtedy, kým cirkev vyšetrí, či sú obvinenia vierohodné.



Diecézna rada zložená prevažne z laických veriacich po prehodnotení zistení z vyšetrovania oznámila, že obvinenia "spĺňajú štandardy" na ďalšie vyšetrovanie. Mulloy svoju rezignáciu podal po tom, čo dostal zhrnutie obvinení voči svojej osobe, dodala diecéza.



Vatikán vo vyhlásení uviedol, že pápež Mulloyovu rezignáciu prijal, no nepriniesol nijaké ďalšie podrobnosti.



Odstúpenie biskupa v prechodnom období medzi vymenovaním a uvedením do úradu je podľa agentúry Reuters veľmi zriedkavým javom.



Keďže v Spojených štátoch bol v pondelok sviatok (Sviatok práce), Mulloya ani jeho právnikov sa agentúre zastihnúť nepodarilo. Na žiadosť o vyjadrenie nereagovali ani policajné zložky v mestách Duluth a Rapid City.



Rímskokatolíckou cirkvou na celom svete počas posledných dvoch desaťročí otriasajú správy o mnohých prípadoch sexuálneho zneužívania maloletých kňazmi a duchovnými.