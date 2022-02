USA odstupujú od sankcií uvalených na iránsky civilný jadrový program

Washington 5. februára (TASR) - Americké ministerstvo zahraničných vecí v piatok oznámilo, že sťahuje sankcie uvalené na iránsky civilný jadrový program v rámci "technického" kroku, ktorý je potrebný na návrat USA k jadrovej dohode z roku 2015. Informáciu zverejnila TASR na základe správy tlačovej agentúry AFP.



Obnovenie tejto výnimky, ktorú ukončila administratíva predchádzajúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa v roku 2020, je "nevyhnutné pre to, aby Irán čo najrýchlejšie začal opäť dodržiavať príslušné záväzky", ak sa na rokovaniach vo Viedni podarí dosiahnuť novú dohodu o kontrole jadrového programu Teheránu, uviedol nemenovaný vysoko postavený činiteľ zo zmieneného rezortu.



Zrieknutie sa sankcií umožní ďalším krajinám a spoločnostiam v mene podpory bezpečnosti a nešírenia zbraní zúčastniť sa na iránskom civilnom jadrovom programe bez toho, aby boli voči nim uvalené americké sankcie. Civilný jadrový program sa týka tiež zvyšujúcich sa zásob obohateného uránu islamskej republiky.



"Bez tohto ústupku sa nemôžu uskutočniť podrobné technické diskusie s tretími stranami o likvidácii zásob a iných činnostiach," uviedol nemenovaný zdroj. Predmetný krok prichádza v čase, keď sa rokovania o obnovení tzv. iránskej jadrovej dohody, od ktorej USA jednostranne odstúpili počas Trumpovho úradovania v roku 2018, dostávajú vo Viedni do pokročilého štádia.



Súčasný americký prezident Joe Biden po nástupe do Bieleho domu vlani v januári okamžite prejavil vôľu vrátiť sa k dohode, ale Irán sa medzitým výrazne priblížil k nadobudnutiu dostatočného množstva štiepneho materiálu potrebného na zostrojenie vlastnej jadrovej zbrane, podotýka AFP.



Viedenské rozhovory, na ktorých sa zúčastňujú Irán, USA, Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko a Rusko, sa nachádzajú v kľúčovej fáze, keď zúčastnené strany musia učiniť "zásadné politické rozhodnutia", uviedol minulý týždeň nemenovaný vysoko postavený americký predstaviteľ.



"Technické diskusie uľahčené touto výnimkou (stiahnutím sankcií) sú nevyhnutné pre finálne týždne rozhovorov o iránskej jadrovej dohode," vyhlásil v piatok nemenovaný činiteľ z amerického rezortu diplomacie.