USA odsúdili antisemitské výroky Erdogana na adresu Izraela

Washington 19. mája (TASR) - Spojené štáty v utorok ostro kritizovali tureckého prezidenta Recepa Tayyipa za jeho údajne "antisemitské" výroky v súvislosti s útokmi izraelských ozbrojených síl v pásme Gazy. Informovala o tom agentúra AFP.



"Spojené štáty dôrazne odsudzujú nedávne antisemitské komentáre prezidenta Erdogana týkajúce sa židov a považujú ich za trestuhodné," uviedol vo vyhlásení hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Ned Price. "Vyzývame prezidenta Erdogana a ďalších tureckých vedúcich predstaviteľov, aby sa zdržali štvavých poznámok, ktoré by mohli podnietiť ďalšie násilnosti," dodal.



Erdogan Izrael obvinil z terorizmu voči Palestínčanom. "Sú to vrahovia, a to až takí, že zabíjajú päť- až šesťročné deti," povedal. Na adresu amerického prezidenta Joea Bidena, ktorý vyjadril Izraelu diplomatickú podporu, uviedol, že má "krvavé ruky".



Najnovšie udalosti pravdepodobne ešte viac poškodia vzájomné vzťahy Turecka a USA, konštatuje AFP. Keď demokrat Biden v januári nastúpil do úradu, prisľúbil, že voči Erdoganovi, ktorého označil za autokratického vládcu, zaujme tvrdší postoj než jeho predchodca Donald Trump.



V apríli Biden navyše prijal zásadné rozhodnutie, keď systematické vyvražďovanie približne 1,5 milióna etnických Arménov Turkami v rokoch 1915-18 označil za genocídu.



Biden a Erdogan sa napriek napätým vzťahom Washingtonu a Istanbulu dohodli, že v júni sa po prvý raz stretnú na okraji summitu Severoatlantickej aliancie v Bruseli.