USA odsúdili ´bezohľadné´ raketové útoky Iránu na iracký Kurdistan

Washington 16. januára (TASR) - Spojené štáty ostro kritizovali Irán za "bezohľadné" nočné raketové útoky na iracký autonómny región Kurdistan. Washington zároveň upozornil, že takéto útoky podkopávajú stabilitu v regióne, informuje v utorok TASR podľa správy agentúry AFP.



"Spojené štáty dôrazne odsudzujú dnešné útoky Iránu na Arbíl a vyjadrujú sústrasť rodinám tých, ktorí boli pri nich zabití. Odmietame bezohľadné raketové údery Iránu, ktoré podkopávajú stabilitu Iraku," uviedol vo vyhlásení hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Matthew Miller.



V meste Arbíl, metropole irackého autonómneho regiónu Kurdistan, bolo v pondelok krátko pred polnocou miestneho času počuť hlasné výbuchy. V blízkosti rozostavanej budovy nového konzulátu USA podľa svedkov dopadli viaceré rakety.



Miestne bezpečnostné zdroje uviedli, že pri útoku zahynuli štyria civilisti a ďalší šiesti utrpeli zranenia. Rakety podľa správ zasiahli okrem iného domy na farmách severne od mesta či medzinárodné letisko v Arbíle.



Iránske Revolučné gardy v noci na utorok oznámili, že zaútočili na "teroristické" ciele v severnom Iraku, a to v odvete za zabitie veliteľov gárd Izraelom.



Rakety údajne zničili "špionážnu centrálu" izraelskej tajnej služby Mosad v Arbíle, uviedla v utorok oficiálna iránska tlačová agentúra IRNA s odvolaním sa na Revolučné gardy.



Izrael sa k tvrdeniu Iránu o zničení centrály Mosadu v Arbíle bezprostredne nevyjadril.



Ďalší útok Irán podnikol v severnej Sýrii, a to údajne na ciele súvisiace s extrémistickou organizáciou Islamský štát (IS).



Situácia na Blízkom východe je mimoriadne napätá od začiatku vojny v Pásme Gazy, ktorá vypukla v októbri minulého roka po útoku palestínskeho hnutia Hamas na Izrael. Samotné iránske Revolučné gardy odvtedy takéto raketové údery nepodnikli, militantné skupiny spojené s Iránom však zintenzívnili útoky na ciele v Sýrii a Iraku.



Koncom decembra v Sýrii zahynul vysoký dôstojník iránskych Revolučných gárd, údajne pri izraelskom nálete. Teherán následne prisahal pomstu. Začiatkom januára prišlo pri teroristickom útoku v Iráne o život viac ako 90 ľudí, k činu sa prihlásil IS.