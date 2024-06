USA odsúdili KĽDR za odpálenie balistickej strely a vyzývajú k dialógu

Soul/Washington 26. júna (TASR) – Spojené štáty v utorok odsúdili odpálenie balistickej strely z územia Severnej Kórey (KĽDR) ako porušenie rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN a vyzvali KĽDR na návrat k dialógu. TASR informuje na základe správy agentúry Jonhap.



Podľa juhokórejskej armády KĽDR v stredu ráno miestneho času odpálila z Pchjongjangu alebo jeho okolia balistickú strelu, no jej štart zrejme zlyhal. Nemenovaný zdroj uvádza, že to mohla byť hypersonická strela.



Tichomorské velenie americkej armády v samostatnom vyhlásení vyzvalo KĽDR, aby sa zdržalo "ďalších nezákonných a destabilizujúcich krokov".



Krátko pred odpálením do juhokórejského prístavu Busan asi 320 kilometrov juhovýchodne od hlavného mesta Soul v sobotu dorazila americká lietadlová loď USS Theodore Roosevelt. Loď sa zapojí do spoločného vojenského cvičenia s Južnou Kóreou a Japonskom.



Odpálenie strely ešte viac vystupňovalo napätie spôsobené balónmi s odpadom, ktoré Pchjongjang opakovane vysiela smerom na svojho južného suseda. Vojaci KĽDR tiež opakovane krátkodobo prenikali cez štátnu hranicu oddeľujúcu obe krajiny.