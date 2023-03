USA odsúdili neohľaduplný náraz ruskej stíhačky do amerického dronu

Washington 14. marca (TASR) - Spojené štáty v utorok odsúdili "neohľaduplný" náraz ruskej stíhačky Suchoj Su-27 do amerického dronu MQ-9 Reaper v medzinárodnom vzdušnom priestore nad Čiernym morom, ktorý viedol k zrúteniu amerického bezpilotného lietadla. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Vysielanie ruských lietadiel k americkým lietadlám nad oblasťou Čierneho mora nie je nezvyčajné, no väčšinou ide o vizuálny či elektronický kontakt, povedal hovorca Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby.



Podľa jeho slov však tento incident stojí za zmienku preto, aký bol "nebezpečný, neprofesionálny a naozaj bezohľadný". Kirby povedal, že o incidente informovali amerického prezidenta Joea Bidena.



Uviedol tiež, že USA na prelet v medzinárodnom vzdušnom priestore nepotrebujú povolenie od Rusov. "Nie je potrebné to robiť a ani to nerobíme," zdôraznil.



Ruská stíhačka Suchoj Su-27 zasiahla pri utorkovom incidente vrtuľu amerického bezpilotného lietadla MQ-9 Reaper, v čoho dôsledku sa dron zrútil do Čierneho mora, uviedla americká armáda vo vyhlásení.



Krátko pred zrážkou leteli pred americkým dronom dve ruské stíhačky, ktoré vypúšťali palivo, spresnila armáda.



O incidente nad Čiernym morom upovedomil spojencov zo Severoatlantickej aliancie vrchný veliteľ spojeneckých síl NATO v Európe (SACEUR) generál Christopher Cavoli, napísala agentúra Reuters.



Americká armáda využíva bezpilotné lietadlá MQ-9 Reaper na monitorovanie viacerých oblastí vrátane Čierneho mora, Blízkeho východu či Afriky. Tieto drony používajú i Británia a Francúzsko.