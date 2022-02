USA odsúdili neprijateľnú eskaláciu zo strany Putina

New York/Londýn 27. februára (TASR) – Oznámenie ruského prezidenta Vladimira Putina o uvedení ruských jadrových síl do stavu vysokej pohotovosti je neprijateľnou eskaláciou krízy. Uviedla to v nedeľu veľvyslankyňa Spojených štátov pri OSN Linda Thomasová-Greenfieldová.



"Znamená to, že prezident Putin pokračuje v eskalácii tejto vojny spôsobom, ktorý je absolútne neprijateľný," povedala americká diplomatka pre televíziu CBS News. Putinov krok, ktorý šéf Kremľa odôvodnil "agresívnymi vyhláseniami" krajín NATO, zvýšil obavy Západu, že ruské sily by počas konfliktu s Ukrajinou mohli použiť jadrové zbrane, uviedla stanica Sky News.



Nariadenie Putina uľahčí odpálenie nukleárnych zbraní, píše stanica BBC News, dodáva však, že podľa jej bezpečnostného korešpondenta Gordona Coreru ide o spôsob, akým Rusko varuje NATO, nie signál úmyslu takéto zbrane použiť. Naznačovať to má aj "veľmi verejné" oznámenie tohto rozhodnutia.



Ruský líder už pri začiatku invázie na Ukrajinu nepriamo varoval, že je pripravený použiť jadrové zbrane – minulý týždeň vyhlásil, že ak sa niekto pokúsi zasiahnuť do konania Ruska, pocíti následky, "aké vo svojich dejinách nikdy nezažil", pripomenul Corera.



Vo svojom príspevku priblížil, že Rusko má najväčšie zásoby jadrových zbraní na svete, vie však, že Severoatlantická aliancia ich má dostatok na to, aby v prípade ich použitia Rusko zničila.



Cieľom Putina je tak pravdepodobne snaha odradiť NATO od podpory Ukrajiny podnietením obáv, ako ďaleko je ochotný zájsť, a vytvorením neistoty okolo toho, akú podporu Ukrajine už bude považovať za prílišnú, dodáva Corera.