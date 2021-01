USA odsúdili oslobodzujúci verdikt v prípade vraždy novinára Pearla

Washington 29. januára (TASR) - Spojené štáty sú "pobúrené" rozhodnutím pakistanského najvyššieho súdu, ktorý nariadil prepustenie militanta britského pôvodu, usvedčeného zo zosnovania únosu a z brutálnej vraždy amerického novinára Daniela Pearla z roku 2002. Uviedla to vo štvrtok hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová.



Najvyšší súd v Pakistane zamietol vo štvrtok sériu odvolaní voči oslobodzujúcemu rozsudku nad Ahmedom Omarom Saeedom Sheikhom, čím sa pripravila cesta na jeho prepustenie. Súd nariadil i prepustenie troch ďalších Pakistancov odsúdených na trest smrti za účasť na Pearlovom únose a vražde. Kedy však k prepusteniu má prísť nateraz nie je jasné, pripomína AFP.



Psakiová označila verdikt za "urážku obetí terorizmu" po celom svete. Zároveň vyzvala pakistanskú vládu, aby v rámci ďalšieho konania v tomto prípade "preskúmala všetky svoje právne možnosti". Jednou z nich je podľa nej vydanie Sheikha na stíhanie do USA.



Pearla, ktorý bol šéfom juhoázijskej kancelárie denníka The Wall Street Journal, uniesli v januári 2002 v pakistanskom meste Karáči, keď pripravoval správu o islamistických militantoch. Takmer o mesiac neskôr, po niekoľkých požiadavkách na výkupné, bolo na konzulát USA doručené necenzurované video s jeho dekapitáciou.



Sheikha odsúdili na trest smrti obesením po tom, čo sa priznal, že Pearl bol v čase zaslania videa jeho popravy už niekoľko dní mŕtvy. Vlani ho však súd nižšej inštancie oslobodil z vraždy a znížil jeho odsúdenie na únos - čím zrušil trest smrti a po takmer dvoch desaťročiach väznenia nariadil jeho prepustenie.