USA odsúdili plánované procesy s ukrajinskými vojnovými zajatcami

Washington 25. augusta (TASR) - Spojené štáty odsúdili akúkoľvek snahu Ruska o zriadenie tribunálov pre vojnových zajatcov v okupovanom ukrajinskom meste Mariupol, pričom takéto konanie označili za "nezákonné". Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



Tento týždeň sa totiž objavili správy, že Moskva zvažuje postaviť ukrajinských vojnových zajatcov pred súd za podmienok, ktoré by mohli predstavovať vojnové zločiny.



"Plánované procesy sú nezákonné, sú výsmechom spravodlivosti a dôrazne ich odsudzujeme," uviedol vo vyhlásení hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Ned Price.



Washington je presvedčený, že "Kremeľ sa pokúša neniesť zodpovednosť za agresívnu vojnu prezidenta (Vladimira) Putina a odvrátiť pozornosť od drvivých dôkazov o zverstvách, ktoré ruské sily spáchali na Ukrajine" od začiatku invázie z konca februára, povedal Price.



"Všetci príslušníci ukrajinských ozbrojených síl, vrátane domácich a zahraničných dobrovoľníkov začlenených do ozbrojených síl, majú v prípade zajatia nárok na štatút vojnového zajatca a musí sa im poskytnúť ochrana na základe Ženevských konvencií," dodal hovorca.



Hovorkyňa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) Ravina Šamdasáníová v utorok priblížila, že Moskvou podporované miestne orgány – zrejme v rámci plánov zriadiť podľa svojich slov "medzinárodný tribunál" – pripravujú v sále filharmónie v Mariupole kovové klietky pre zajatcov.



"Veľmi nás znepokojuje spôsob, akým sa to deje," povedala Šamdasáníová s odkazom na fotografie zachytávajúce tieto obrovské klietky, ktoré boli zverejnené na sociálnych sieťach.



Šamdasáníová uviedla, že OHCHR nemá k zajatcom prístup, a takisto očakáva, že nedostane ani povolenie zúčastniť sa na chystaných procesoch. "Obávame sa, že odmietnutie prístupu nezávislým pozorovateľom ponecháva vojnových zajatcov vystavených mučeniu s cieľom vymámiť z nich priznanie," povedala. Rusko odmieta, že by vojnoví zajaci boli terčom mučenia či iných foriem zlého zaobchádzania.