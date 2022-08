USA odsúdili rozhodnutie Číny zastaviť spoluprácu v boji proti drogám

Washington 8. augusta (TASR) - Biely dom v pondelok označil za neakceptovateľné rozhodnutie Číny pozastaviť spoluprácu so Spojenými štátmi v boji proti obchodovaniu s drogami. Peking k tomuto kroku pristúpil v reakcii na minulotýždňovú návštevu predsedníčky Snemovne reprezentantov USA Nancy Pelosiovej na Taiwane, ktorý Čína považuje za súčasť svojho územia, píše agentúra Reuters.



Čínska armáda v pondelok oznámila, že pokračuje vo vojenskom cvičení v mori a vo vzduchu v oblastiach v okolí Taiwanu. Rozsiahle manévre sa mali pôvodne skončiť už v nedeľu.



Peking okrem toho uviedol, že pozastavuje dialóg so Spojenými štátmi vo viacerých oblastiach vrátane klimatickej zmeny, vojenských záležitostí či spolupráce pri prevencii drogovej trestnej činnosti.



Šéf úradu Bieleho domu pre kontrolu liečív Rahul Gupta vyhlásil, že rozhodnutie Číny ho sklamalo najmä v súvislosti s vlnou úmrtí spojenou s predávkovaním fentanylom, v dôsledku ktorej vlani v Spojených štátoch zomrelo približne 100.000 ľudí.



"V tejto dobe, keď si predávkovanie fentanylom vyžiada každých päť minút ľudský život, je neprijateľné, že Čínska ľudová republika odmietla spoluprácu, ktorej cieľom je postaviť pred súd priekupníkov drog a všetkých, ktorí sú do tejto činnosti zapojení," uviedol Gupta. Dodal, že Čína zohráva a musí aj naďalej zohrávať kľúčovú rolu v boji proti nelegálnym tokom fentanylu.



Napriek tomu, že Čína v roku 2019 fentanyl zakázala, pre Spojené štáty stále zostáva primárnym zdrojom dodávok tejto drogy. Prezidenti oboch krajín Joe Biden a Si Ťin-pching pritom ešte v júli v súvislosti s bojom proti fentanylu telefonovali a dohodli sa na ďalšej spolupráci.