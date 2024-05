USA odsúdili ruské kyberútoky v európskych krajinách vrátane Slovenska

Washington 3. mája (TASR) - Americké ministerstvo zahraničných vecí obvinilo v piatok Rusko zo série "zlomyseľných" kybernetických útokov proti európskym krajinám vrátane Slovenska. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Spojené štáty rázne odsudzujú zlomyseľné kybernetické aktivity ruskej Hlavnej správy rozviedky (GRU), známe tiež ako APT28, proti Česku, Litve, Nemecku, Poľsku, Slovensku a Švédsku," uviedol hovorca amerického rezortu diplomacie Matthew Miller vo vyhlásení.



"(Hackerská skupina) APT28, tiež známa ako Fancy Bear, Strontium a Forest Blizzard, je dobre známym aktérom hrozieb s dlhou históriou zlomyseľného, nehanebného, destabilizujúceho a rušivého konania," dodal Miller.



Spojené štáty podľa hovorcu túto skupinu spojili napríklad so zasahovaním do amerických prezidentských volieb v roku 2016, v ktorých zvíťazil republikán Donald Trump, ale aj s operáciami proti Svetovej antidopingovej agentúre (WADA).



Miller oznámil, že Spojené štáty spolupracujú s Nemeckom na oprave siete tisícov malých domácich alebo kancelárskych routerov, ktoré APT28 zneužila na svoje "zlomyseľné aktivity".



Americké ministerstvo zahraničných vecí toto vyhlásenie vydalo po tom, čo Nemecko a Česko obvinili Rusko zo série nedávnych kybernetických útokov.



Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v piatok oznámila, že spolková vláda na základe výsledkov vyšetrovania pripisuje skupine APT28 napojenej na GRU zodpovednosť za kyberútok na Sociálnodemokratickú stranu Nemecka (SPD), ku ktorému došlo začiatkom minulého roka.



Nemecká diplomacia si v tejto súvislosti predvolala chargé d'affaires ruského veľvyslanectva v Berlíne. Rusko neskôr prostredníctvom svojho veľvyslanectva v Berlíne poprelo zapojenie do vlaňajšieho útoku na SPD.



Podľa českej diplomacie boli niektoré české inštitúcie cieľom útokov skupiny APT28 od roku 2023. Ruské kybernetické útoky na Nemecko a Českú republiku odsúdila v piatok aj Európska únia i Severoatlantická aliancia.