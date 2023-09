USA odsúdili ruského podnikateľa spájaného s Kremľom na 9rokov väzenia

Boston 8. septembra (TASR) - Ruského podnikateľa spájaného s Kremľom Vladislava Kľušina odsúdili vo štvrtok v Spojených štátoch na deväť rokov väzenia za účasť na obchodovaní s dôvernými informáciami, ktoré zahŕňali údaje o príjmoch viacerých firiem získané prostredníctvom hackerských útokov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Kľušin je majiteľom moskovskej IT spoločnosti M-13, ktorá pracovala pre ruskú vládu. Podľa prokuratúry sa spoločne s komplicmi nabúral v rokoch 2018-20 do systémov amerických spoločností a získal nezverejnené štvrťročné prezentácie výsledkov firiem ako Tesla či Microsoft. Skupina následne, v očakávaní reakcie trhu na vyhlásenie výsledkov, uskutočnila burzové transakcie. Takto hackeri podľa prokuratúry nelegálne zarobili 93 miliónov dolárov, pričom samotný Kľušin získal vyše 34 miliónov.



Prokuratúra preňho žiadala 14-ročný trest. Sudkyňa bostonského súdu Patti Sarisová mu síce uložila len deväťročné väzenie, takýto dlhý trest však označila za oprávnený vzhľadom na sofistikovaný medzinárodný trestný čin, ktorý "výrazne uškodil americkým kapitálovým trhom".



Kľušin (42) je jedným z najznámejších Rusov vo väzbe v USA. Zadržali ho v marci 2021 vo Švajčiarsku.



Novinári sa právneho zástupcu tohto ruského podnikateľa po štvrtkovom vynesení rozsudku pýtali, či by Kľušin nebol vhodným kandidátom na výmenu väzňov, o akej dlhodobo rokujú USA s Ruskom. Právnik reagoval, že "potenciálne", nevedel však povedať, či Moskva s Washingtonom rokujú konkrétne o jeho klientovi.



Podľa prokuratúry spoločnosť M-13 nielenže pracovala pre vládu ruského prezidenta Vladimira Putina, ale zamestnávala aj Ivana Jermakova, bývalého pracovníka ruskej vojenskej rozviedky GRU, na ktorého USA vydali zatykač pre údajnú účasť na hackerských útokoch zameraných na zasahovanie do amerických prezidentských volieb z roku 2016. Spoločne s Kľušinom a troma ďalšími Rusmi ho v USA obvinili zo zmienených hackerských útokov. Dolapiť sa však americkým úradom dosiaľ podarilo len Kľušina, ktorý sa voči štvrtkovému rozsudku plánuje odvolať.



Kľušinovi právni zástupcovia tvrdili, že neexistujú dôkazy o tom, že by ich klient disponoval dôvernými informáciami a vedel o akomkoľvek hackerskom útoku. Žiadali preňho trojročný trest, ktorý by zohľadňoval dva a pol roka, ktoré už strávil vo väzbe. Právny zástupca Kľušina vo Švajčiarsku tvrdil, že skutočným dôvodom pre obvinenie tohto podnikateľa boli jeho väzby na ruskú vládu.