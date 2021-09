USA odsúdili Severnú Kóreu za vystrelenie rakety

Washington 28. septembra (TASR) - Americké ministerstvo zahraničných vecí odsúdilo v utorok Severnú Kóreu za najnovšie odpálenie rakety krátkeho doletu. Informovala o tom agentúra AFP.



"Spojené štáty odsudzujú odpálenie raketovej strely KĽDR," uvádza sa vo vyhlásení rezortu diplomacie USA.



Tento krok Severnej Kórey je podľa Washingtonu v rozpore s viacerými rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN a predstavuje hrozbu pre susedov KĽDR aj pre celé medzinárodné spoločenstvo.



Spojené štáty zároveň vyjadrili ochotu pokračovať v diplomatických snahách o urovnanie sporov so Severnou Kóreou, ktorú opäť vyzvali na vzájomný dialóg.



Predmetná strela krátkeho doletu bola vypálená z vnútrozemia KĽDR smerom na východ nad Japonské more v utorok okolo 06.40 h miestneho času (v pondelok o 23.20 h SELČ), uviedol generálny štáb juhokórejskej armády s tým, že juhokórejské a americké tajné služby udalosť stále analyzujú. Zatiaľ neuviedli, či išlo o balistickú strelu, ani akú vzdialenosť preletela.



Hovorca japonského ministerstva obrany, ktorý nechcel byť menovaný, agentúre AFP povedal, že mohlo ísť o balistickú strelu, ktorá dopadla do mora mimo výlučnej ekonomickej zóny Japonska.



Rezolúcie OSN pritom zakazujú Severnej Kórei uskutočňovať skúšky balistických rakiet, ktoré by mohli v závislosti od svojej konštrukcie niesť aj jadrovú hlavicu. Na túto izolovanú krajinu boli navyše za jej jadrový program uvalené prísne medzinárodné sankcie.



Ak sa potvrdí, že Pchjongjang vypustil balistickú raketu, išlo by tretí takýto štart v tomto roku. Severná Kórea odpálila 15. septembra do Japonského mora dve rakety krátkeho doletu. Krátko predtým KĽDR skúšobne odpálila nový typ riadených striel dlhého doletu.