USA odsúdili test strely KĽDR, označili ho za porušenie rezolúcií OSN

Soul 14. októbra (TASR) - Spojené štáty vo štvrtok odsúdili najnovší severokórejský test balistickej strely a označili ho za porušenie viacerých rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN). TASR správu prevzala z agentúr Jonhap a AP.



Severná Kórea v noci na piatok vypálila balistickú strelu krátkeho doletu smerom do Východného mora (známe aj ako Japonské more) a uskutočnila prelej bojových lietadiel v okolí hraníc s Južnou Kóreou.



"Toto odpálenie, spolu s ďalšími za obdobie posledného mesiaca, je porušením viacerých rezolúcií BR OSN, ktoré rada jednohlasne prijala, a ohrozuje mier a stabilitu v oblasti," uviedlo vo vyhlásení americké ministerstvo zahraničných vecí.



Išlo už o ôsmy takýto test Severnej Kórey za obdobie menej než tri týždne, pripomína Jonhap.



Americké ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že USA spolu so spojencami a partnermi naďalej sledujú odpálenia rakiet Severnou Kóreou a usilujú sa viesť s touto krajinou dialóg. KĽDR však odmieta zapojiť sa do dialógu, dodalo ministerstvo.



Zbor náčelníkov štábov juhokórejskej armády vo vyhlásení uviedol, že strela bola Severnou Kóreou odpálená v piatok o 1.49 h miestneho času (18.49 h SELČ vo štvrtok), píše AP.



Japonský minister obrany Jasukazu Hamada oznámil, že strela preletela 650 kilometrov v maximálnej výške 50 kilometrov a dopadla do mora medzi Kórejským polostrovom a Japonskom. Opakované testy balistických striel zo strany KĽDR označil za "totálne neprípustné".