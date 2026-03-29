< sekcia Zahraničie
USA odsúdili útok na rezidenciu prezidenta irackého Kurdistanu
Autor TASR
Washington 29. marca (TASR) - Spojené štáty v sobotu odsúdili útok dronom na vidiecku rezidenciu prezidenta autonómneho Kurdistanu Néčírvana Barzaního na severe Iraku, z ktorého obvinili milície napojené na Irán. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Tieto kroky Iránu a jeho spojencov v Iraku sú priamy útok na suverenitu, stabilitu a jednotu Iraku,“ uviedol vo vyhlásení zástupca hovorcu amerického ministerstva zahraničných vecí Tommy Pigott.
USA podľa jeho slov kategoricky odmietajú „náhodné a zbabelé teroristické útoky, ktoré Irán a jeho teroristické zástupné sily rozpútali“ v Kurdistane a po celom Iraku.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v sobotu telefonicky hovoril s Barzaním a útok odsúdil ako „neprijateľný“. Nárast útokov na iracké inštitúcie označil za „znepokojujúci“.
Útoky v irackom Kurdistane súvisia s napätím na Blízkom východe po eskalácii konfliktu medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom. Sieť spriaznených ozbrojených formácií v regióne – v Iraku, Sýrii či Libanone – však Irán využíva už dlhé roky. Tieto milície, často označované ako proiránske, útočia najmä na ciele spojené s USA a ich partnermi vrátane vojenských základní a logistických uzlov. Irak, najmä autonómny Kurdistan, je pre ne dôležitý práve preto, že sa tam nachádzajú jednotky medzinárodnej koalície vedenej USA.
