USA odsúdili uväznenie Karelinovej na 12 rokov za vlastizradu

Washington 15. augusta (TASR) - Biely dom odsúdil vo štvrtok rozhodnutie ruského súdu odsúdiť na 12 rokov väzenia za vlastizradu rusko-americkú občianku Xeniu Karelinovú, ktorá prispela malou čiastkou proukrajinskej charite. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Karelinová má ruské aj americké občianstvo a vlastizrady sa mala podľa ruských úradov dopustiť tým, že pred časom darovala necelých 52 dolárov proukrajinskej charitatívnej organizácii.



"Nie je to nič viac ako len pomstychtivá krutosť. Hovoríme o 50 dolároch darovaných v snahe zmierniť utrpenie ľudí na Ukrajine a nazvať to zradou je úplne smiešne," vyhlásil hovorca Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby. Dodal, že Spojené štáty budú vyvíjať tlak na jej prepustenie.



Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) tvrdila, že Karelinová spáchala vlastizradu, keď krátko po vypuknutí vojny na Ukrajine poskytla finančnú pomoc cudziemu štátu pri aktivitách namierených proti bezpečnosti Ruska. Okrem toho sa opakovane zúčastňovala na protestoch proti vojne na Ukrajine.



Karelinová peniaze darovala ešte v roku 2022 organizácii Razom so sídlom v New Yorku, ktorá poskytuje pomoc Ukrajine. Podľa FSB bola konečným príjemcom pomoci ukrajinská armáda. Karelinová minulý týždeň na pojednávaní priznala svoju vinu.



Washington aj v súvislosti s jej prípadom obviňuje Moskvu, že zatýka Američanov na základe nepodložených obvinení, aby ich neskôr mohla použiť ako výmenný artikel na dosiahnutie prepustenia Rusov odsúdených v zahraničí.



Moskovský súd pritom vo štvrtok rozhodol aj o umiestnení iného amerického občana Josepha Tatera do vyšetrovacej väzby do 14. októbra. Tatera zadržali v Moskve tento víkend pre rušenie verejného poriadku. Obvinený je z napadnutia príslušníčky polície, za čo mu hrozí až päť rokov väzenia. Už v stredu ho moskovský súd uväznil na 15 dní za drobné výtržníctvo, pripomína agentúra Reuters.